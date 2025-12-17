Naši Portali
U NEMILOSTI

Đoković poručio da navija za Hrvatsku pa je nastao kaos: Otac ga morao braniti od bijesne javnosti

ATP 250 - Hellenic Championship
LOUIZA VRADI/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.12.2025.
u 14:10

'To je kućni odgoj. Nema uspješnog društva bez uspješne obitelji. Uništili su nam obitelj i zato nam se puno loših stvari događa. Pa u čemu je problem što je on navijao za Hrvatsku?' pitao se otac Srđan

Srpski tenisač Novak Đoković prije nekoliko godina je otkrio da je navijao za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje smo osvojili srebro, a mnogi su ga zbog toga kritizirali. Nije tajna da je Đoković u odličnim odnosima s brojnim hrvatskim nogometašima, čak se i fotografirao s Modrićem, Kovačićem, Rakitićem i Perišićem, zbog čega je čak morao javno 'braniti' svoj stav, odnosno objašnjavati ljutitoj srpskoj javnosti zašto navija za našu reprezentaciju.

- Prije svega, o Luki Modriću mislim sve najbolje. Iz srca sam navijao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. Znam da su ratne rane mnogima još svježe. Ali sport se mora držati podalje od politike. Oni su nam prvi susjedi, i Hrvatska i Srbija i BiH i Makedonija, i nekako ih gledam kao svoje - izjavio je Đoković prije četiri godine. 

Zbog njegove podrške Hrvatskoj prije šest godina morao je čak reagirati i tenisačev otac Srđan, koji ga je javno obranio u emisiji 'Upitnik' obrazloživši njegov stav koji se mnogima nije svidio.

- To je kućni odgoj. Nema uspješnog društva bez uspješne obitelji. Uništili su nam obitelj i zato nam se puno loših stvari događa. Pa u čemu je problem što je on navijao za Hrvatsku? Pa oni su nam susjedi. Oni su njegovi prijatelji , oni nogometaši 'kockastih'.Navijao je za svoje prijatelje.Moramo više prestati s tim obračunima.Sjećate se kad su bile poplave u Srbiji,Bosni i Hrvatskoj prije par godina,on nije samo pomoći svojoj domovini, ali i drugim dvjema. To je za njega, bila je i ostala jedna država i jedan narod. Mi se drugačije ne možemo ponašati  - rekao je Srđan Đoković, dodavši kako zbog toga stranci u cijelom svijetu poštuju i cijene Novaka.

Pošto je Srbija iz kvalifikacija za Mundijal idućeg ljeta, vjerujemo da će Đoković opet podržavati vatrene. 

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Srbija Hrvatska Novak Đoković

Avatar Seurat
Seurat
14:17 17.12.2025.

Kakvi su ovo članci danas?! Reminiscencija na "Četničke misli, djela i ideje"?

