Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SLAVIO I NEWCASTLE

City prošao u polufinale Ligakupa, Joško Gvardiol ušao u igru u drugom poluvremenu

Carabao Cup - Quarter Final - Manchester City v Brentford
Peter Powell/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
17.12.2025.
u 23:48

Nogometaši Manchester Cityja izborili su plasman u polufinale Liga kupa nakon što su pred svojim navijačima pobijedili Brentford sa 2-0

Nogometaši Manchester Cityja izborili su plasman u polufinale Liga kupa nakon što su pred svojim navijačima pobijedili Brentford sa 2-0. Rayan Cherki je doveo "Građane" u vodstvo u 32. minuti, a pobjedu je potvrdio Savinho golom u 67. minuti. Joško Gvardiol je za Manchester zaigrao od 65. minute.

Mjesto među četiri najbolje ekipe izborio je i Newcastle United 2-1 pobjedom protiv Fulham. Yoane Wissa je doveo domaćine do prednosti u 10. minuti, izjednačio je Saša Lukić šest minuta kasnije, a pobjedu "Svrakama" donio je Lewis Miley u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Chelsea je u utorak postao prvi polufinalist pobjedom 3-1 na gostovanju kod Cardiffa. Alejandro Garnacho je postigao vodeći pogodak za londonski klub u 57. minuti. David Turnbull je izjednačio u 75. minuti, da bi Pedro Neto u 82. minuti i Garnacho svojim drugim golom u trećoj minuti dodatka postavili konačnih 3-1.

Arsenal i Crystal Palace će svoju četvrtfinalnu utakmicu odigrati 23. prosinca.
Ključne riječi
Joško Gvardiol Carabao Cup Manchester City

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!