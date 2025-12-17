City prošao u polufinale Ligakupa, Joško Gvardiol ušao u igru u drugom poluvremenu

Nogometaši Manchester Cityja izborili su plasman u polufinale Liga kupa nakon što su pred svojim navijačima pobijedili Brentford sa 2-0. Rayan Cherki je doveo "Građane" u vodstvo u 32. minuti, a pobjedu je potvrdio Savinho golom u 67. minuti. Joško Gvardiol je za Manchester zaigrao od 65. minute.

Mjesto među četiri najbolje ekipe izborio je i Newcastle United 2-1 pobjedom protiv Fulham. Yoane Wissa je doveo domaćine do prednosti u 10. minuti, izjednačio je Saša Lukić šest minuta kasnije, a pobjedu "Svrakama" donio je Lewis Miley u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Chelsea je u utorak postao prvi polufinalist pobjedom 3-1 na gostovanju kod Cardiffa. Alejandro Garnacho je postigao vodeći pogodak za londonski klub u 57. minuti. David Turnbull je izjednačio u 75. minuti, da bi Pedro Neto u 82. minuti i Garnacho svojim drugim golom u trećoj minuti dodatka postavili konačnih 3-1.

Arsenal i Crystal Palace će svoju četvrtfinalnu utakmicu odigrati 23. prosinca.