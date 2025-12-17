'Odahnuli bi kad bi Rakitić otišao iz Hajduka! Ja bih mu prvi rekao - sretan ti put...'

Bivši hrvatski reprezentativac i aktualni operativac Hajduka Ivan Rakitić nedavno je u Splitu ugostio ekipu španjolske televizije El Día Después kako bi snimio prilog o svom novom životu nakon završetka igračke karijere i preuzimanja funkcije u Hajduku. Iako je govorio o prilagodbi na uredski posao i ljubavi zbog koje je stigao na Poljud, najviše je odjeknuo dio u kojem je s neskrivenim emocijama govorio o Sevilli, gradu i klubu koji smatra svojim domom. "Sevilla mi jako nedostaje. Grad, klub, ljudi, sve. Da me sada nazovu, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći u bilo čemu. Jako smo sretni ovdje u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je Sevilla i to se neće promijeniti", zaključio je Rakitić, čime je otvorio raspravu o svojoj istinskoj posvećenosti splitskom klubu.

Ta izjava, iako na osobnoj razini potpuno razumljiva s obzirom na to da je u Sevilli proveo najbolje godine i osnovao obitelj, nije naišla na odobravanje dijela sportske javnosti. U programu Hrvatske radiotelevizije komentirao ju je ugledni splitski novinar Zdravko Reić, poznat po tome što nema dlake na jeziku. Reić je Rakitićevu ispovijest doživio kao jasan signal da je njegova epizoda u Hajduku samo privremena stanica, a ne dugoročni projekt kojem se u potpunosti predao. Kritički se osvrnuo na njegov odnos s domaćim medijima, ističući kako je tehnički direktor prilično zatvoren za komunikaciju u Hrvatskoj, dok rado daje intervjue stranim kućama.

"On je posebna priča. Dočekan je kao nogometni kralj, a on stalno daje intervjue. S našim novinarima ne komunicira, nisam imao priliku pročitati ništa osim par izjava na televiziji. Ova nova izjava nije iznenađenje, nije nikada skrivao da mu je Split privremena destinacija", započeo je Reić svoju analizu, tumačeći Rakitićeve riječi kao jasan apel bivšem klubu. "Ovo se može uzeti kao poziv, molba, voljenom klubu da mu se jave", dodao je, prije nego što je iznio svoj najoštriji stav koji je odjeknuo medijskim prostorom i među navijačima Hajduka.

Bez okolišanja, Reić je zaključio kako bi Rakitićev odlazak za klub možda bio i olakšanje, aludirajući na visinu njegove plaće i očitu nostalgiju koja ga vuče prema Španjolskoj. "Možda bi i odahnuli kada bi otišao, 'gaža nije mala'. Ja bih rado Rakitiću rekao 'sretan put'", poručio je Reić, a na njegovu se izjavu nadovezao i komentator Đorđe Ivković jednostavnom, ali znakovitom rečenicom: "Od tamo si odakle ti je žena. Povratak doma, to je to." Time je dodatno naglašeno kako se Rakitićev povratak u Sevillu, gdje živi njegova supruga Raquel, čini kao logičan i neizbježan korak, postavljajući pitanje koliko je njegova misija u Hajduku zaista dugoročna.