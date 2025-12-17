Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
POZNATI KOMENTATOR

'Odahnuli bi kad bi Rakitić otišao iz Hajduka! Ja bih mu prvi rekao - sretan ti put...'

PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
17.12.2025.
u 16:22

Emotivna izjava Ivana Rakitića o bezuvjetnoj ljubavi prema Sevilli, koju je dao za španjolsku televiziju, izazvala je burne reakcije u Splitu. Najdirektniji je bio poznati sportski novinar i komentator Zdravko Reić, koji je bez zadrške poručio što misli o novoj ulozi i sentimentima tehničkog direktora Hajduka

Bivši hrvatski reprezentativac i aktualni operativac Hajduka Ivan Rakitić nedavno je u Splitu ugostio ekipu španjolske televizije El Día Después kako bi snimio prilog o svom novom životu nakon završetka igračke karijere i preuzimanja funkcije u Hajduku. Iako je govorio o prilagodbi na uredski posao i ljubavi zbog koje je stigao na Poljud, najviše je odjeknuo dio u kojem je s neskrivenim emocijama govorio o Sevilli, gradu i klubu koji smatra svojim domom. "Sevilla mi jako nedostaje. Grad, klub, ljudi, sve. Da me sada nazovu, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći u bilo čemu. Jako smo sretni ovdje u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je Sevilla i to se neće promijeniti", zaključio je Rakitić, čime je otvorio raspravu o svojoj istinskoj posvećenosti splitskom klubu.

Ta izjava, iako na osobnoj razini potpuno razumljiva s obzirom na to da je u Sevilli proveo najbolje godine i osnovao obitelj, nije naišla na odobravanje dijela sportske javnosti. U programu Hrvatske radiotelevizije komentirao ju je ugledni splitski novinar Zdravko Reić, poznat po tome što nema dlake na jeziku. Reić je Rakitićevu ispovijest doživio kao jasan signal da je njegova epizoda u Hajduku samo privremena stanica, a ne dugoročni projekt kojem se u potpunosti predao. Kritički se osvrnuo na njegov odnos s domaćim medijima, ističući kako je tehnički direktor prilično zatvoren za komunikaciju u Hrvatskoj, dok rado daje intervjue stranim kućama.

"On je posebna priča. Dočekan je kao nogometni kralj, a on stalno daje intervjue. S našim novinarima ne komunicira, nisam imao priliku pročitati ništa osim par izjava na televiziji. Ova nova izjava nije iznenađenje, nije nikada skrivao da mu je Split privremena destinacija", započeo je Reić svoju analizu, tumačeći Rakitićeve riječi kao jasan apel bivšem klubu. "Ovo se može uzeti kao poziv, molba, voljenom klubu da mu se jave", dodao je, prije nego što je iznio svoj najoštriji stav koji je odjeknuo medijskim prostorom i među navijačima Hajduka.

Bez okolišanja, Reić je zaključio kako bi Rakitićev odlazak za klub možda bio i olakšanje, aludirajući na visinu njegove plaće i očitu nostalgiju koja ga vuče prema Španjolskoj. "Možda bi i odahnuli kada bi otišao, 'gaža nije mala'. Ja bih rado Rakitiću rekao 'sretan put'", poručio je Reić, a na njegovu se izjavu nadovezao i komentator Đorđe Ivković jednostavnom, ali znakovitom rečenicom: "Od tamo si odakle ti je žena. Povratak doma, to je to." Time je dodatno naglašeno kako se Rakitićev povratak u Sevillu, gdje živi njegova supruga Raquel, čini kao logičan i neizbježan korak, postavljajući pitanje koliko je njegova misija u Hajduku zaista dugoročna.
Ključne riječi
Zdravko Reić HNL Hajduk Ivan Rakitić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar fidelio
fidelio
16:27 17.12.2025.

Piskarala, kad budete dali 2% za Hrvatsku koliko je dao Rakitić, možete mu cipele vezati...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!