Naš mladi tenisač propustio je veliku priliku, ali ništa još nije izgubljeno

Amerikanac Nishesh Basavareddy pobijedio je Dinu Prižmića u prvom kolu Crvene skupine ATP NextGen finala koji se igra u Jeddahu (Saudijska Arabija), a na kojem pravo nastupa imaju osmorica najboljih svjetskih igrača dobi do 20 godina. Bilo je 4:2, 4:3(7), 3:4(3) i 4:2 za 167. tenisača svijeta. Dino najviše može žaliti za raspletom druge dionice koju je izgubio nakon što je u tie-breaku propustio ukupno tri set-lopte. U trećem je setu Basavareddy kod 3:1 servirao za pobjedu, Dino se izvukao i uspio doći do prvog seta na turniru, no odmah na početku sljedećeg seta gubi svoj servis što je i odlučilo ogled.

Splićanin je ukupno zabio 14 aseva uz 63 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od dvije break-lopte (Basavareddy tri od šest). Našeg tenisača u skupini u četvrtak i petak očekuju još dva susreta – protiv Belgijca Alexandera Blockxa i Nijemca Justina Engela, a dvojica najuspješnijih iz skupine plasirat će se u subotnji polufinale. U zelenoj skupini igraju Amerikanac Learner Tien, 28. na svjetksoj rang ljestvici, Španjolci Rafael Jodar (168.) i Martin Landaluce (134.), te Norvežanin Nicolai Budkov Kjaer (136.).

Ovaj turnir je zamišljen kao svojevrsni mlađi brat prestižnog ATP Finals turnira, pružajući nadolazećim zvijezdama ne samo priliku za osvajanje značajne titule, već i neprocjenjivo iskustvo natjecanja pod svjetlima velikih reflektora u formatu koji ih priprema za najveće izazove koji ih čekaju u karijeri. Mečevi se igraju u kraćem formatu, na tri dobivena seta, pri čemu svaki set traje do četiri osvojena gema, uz tie-break kod rezultata 3-3,. Uvedeno je i "No-Ad" bodovanje, gdje kod izjednačenja (40-40) nema igre na prednost, već sljedeći poen odlučuje pobjednika gema, stvarajući ključne trenutke u gotovo svakom gemu. Jedna od najznačajnijih tehnoloških inovacija je potpuno elektronsko suđenje "Hawk-Eye Live", koje je u potpunosti eliminiralo linijske suce i ljudske pogreške, osiguravajući apsolutnu preciznost svake odluke.

Popis pobjednika i sudionika čita se kao popis budućih vladara sporta. Grk Stefanos Tsitsipas, pobjednik iz 2018. godine, Talijan Jannik Sinner je 2019. iznenađujuće osvojio naslov kao osmi nositelj pred domaćom publikom, te Španjolac Carlos Alcaraz, dominantni pobjednik iz 2021., u godinama koje su uslijedile osvojili su Grand Slam titule i zasjeli na prvo mjesto ATP ljestvice. Od 2023. godine, turnir je preseljen u Jeddah.