Đoković porazio trećeg igrača svijeta Tsitsipasa, dominantni Srbin deseti put bolji od Grka

Srpski tenisač Novak Đoković pobjedom je započeo ATP finale u Torinu svladavši u prvom kolu Crvene skupine Grka Stefanosa Tsitsipasa 6-4, 7-6 (4).

Bio je njihov 12. međusobni dvoboj i 10. pobjeda srpskog tenisača, a deveta u nizu.

U 15. nastupu na ATP finalu Đoković će pokušati doći do šeste titule i izjednači rekord Rogera Federera. Prethodno je osvajao završni turnir 2008, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS Tennis - ATP Finals Turin - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 14, 2022 Serbia's Novak Djokovic celebrates after winning his group stage match against Greece's Stefanos Tsitsipas REUTERS/Guglielmo Mangiapane Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Rus Andrej Rubljov je ranije danas u prvom meču skupine pobijedio sunarodnjaka Danila Medvedeva 6-7 (7), 6-3, 7-6 (7). Za dva dana se u drugom kolu sastaju Đoković - Rubljov i Tsitsipas - Medvedev.

Završni turnir u Torinu igra se za nagradni fond od 14.75 milijuna dolara.

>> Dinamo burno proslavio plasman u Ligu prvaka, pogledajte kako je bilo u svlačionici!