BRAVO DONNA!

Vekić prvi put u karijeri među 16 na Australian Openu, u drami spasila meč-loptu

Bio je to njihov drugi dvoboj, a u oba je slavila 24-godišnja Osječanka koja je bolja od Kanepi bila i 2019. u drugom kolu US Opena, nakon čega je stigla i do četvrtfinala što joj je najbolje ostvarenje u karijeri na Grand Slam turnirima