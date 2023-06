Vatreni otkrio: 'Nijemcima je bilo žao što sam odabrao Hrvatsku, no drukčije nije moglo'

Josip Stanišić raspoložen je stigao na okupljanje reprezentacije. Bayernov branič i sljedeći će tjedan biti jedna od opcija Zlatka Dalića na završnici Lige nacija.

Što očekujete od ove reprezentativne akcije?

- Vjerujem da dijelimo istu želju kao i naši navijači - da vidimo Hrvatsku na tronu kao osvajača Lige nacija. No, dalek je put do toga. Ispred nas je Nizozemska i potpuno smo fokusirani na tu utakmicu jer znamo koliko nas čeka težak protivnik koji igra pred svojom publikom. Plasman na Final Four je izvrstan uspjeh, pogotovo prisjetimo li se kako smo krenuli u Ligu naciju, domaćim porazom od Austrije, što se na papiru činilo kao najmanje teška utakmica u skupini. No, sjajno smo se vratili, pokazali veliku kvalitetu protiv Francuske i Danske i na kraju zasluženo u tako teškoj skupini osvojili prvo mjesto. Stoga možemo sada uživati što je Hrvatska među četiri najbolje reprezentacije u Europi te opušteni, ali maksimalno ambiciozni, idemo pokušati doći do kraja - kaže Stanišić.

Kakvi su Nizozemci i od koga nam prijeti najveća opasnost?

Nizozemci su dobri

- Upravo smo krenuli u analizu Nizozemske te će nas izbornik sa stožerom ovih dana detaljno pripremiti za taj susret. Gledao sam ih na Svjetskom prvenstvu, igrali su dobro i tijesno ispali od Argentine, no s obzirom na to da su u međuvremenu promijenili izbornika, vjerojatno će biti novih kadrovskih i taktičkih rješenja. Nizozemci imaju jako dobru momčad. U Bayernu su mi suigrači ove sezone bili De Ligt i Blind, dobro znam koliko su kvalitetni, a u obrani uz njih, Van Dijka i druge imaju puno iskustva. Poznate su De Jongove kvalitete, a u napadu također imaju raznovrsna i dobra rješenja. No, tako i za nas možemo nabrajati vrhunske igrače iz vrhunskih klubova - kao i uvijek u nogometu, presudit će kolektiv.

A koga biste radije u finalu, Španjolce ili Talijane, i zašto?

- Sada smo usredotočeni na Nizozemsku, ne razmišljamo o drugoj utakmici - jedina nam je želja da i drugu utakmicu igramo u Rotterdamu, da se ne selimo u Enschede, što bi značilo da smo ušli u finale. Pokazali smo na Svjetskom prvenstvu da možemo igrati sa svakim, da uz kvalitetu imamo snažan karakter, izražen momčadski duh i da se znamo nositi s pritiskom i teškim protivnicima, kakvi nas čekaju i na Final Fouru. Ta bronca nam daje veliko samopouzdanje, ali prvenstveno nas podsjeća kako postižemo velike rezultate - momčadskom igrom, disciplinom i strpljenjem, a onda naša kvaliteta dođe do izražaja. To je recept i za Final Four.

Složena je bila ta vaša priča i odluka da igrate za Hrvatsku. Što je zapravo odlučilo, odnosno čiji je autoritet bio presudan da odbijete Njemačku? Posebice zbog toga što ste već nastupali za njemačku reprezentaciju igrača do 19 godina?

- Izuzetno cijenim Njemačku, i kao državu i kao nogometnu velesilu, tamo sam odrastao i životno i igrački, pa iz toga proizlazi i zahvalnost koju osjećam prema Njemačkoj. No, moji roditelji su Hrvati, osjećam se kao Hrvat i zbog toga smatram da je ispravno i prirodno da predstavljam hrvatsku reprezentaciju. Stoga to ne bih nazvao odbijanjem Njemačke, već odabirom Hrvatske. Da je to snažan osjećaj, svjedoče primjeri svih onih igrača koji su donosili slične odluke, od braće Kovač, Rakitića, Petrića, Šimunića..., pa eto do nas mlađih, Sučića, Matanovića, Pašalića...

Koliko je ta odluka bila teška i jesu li vam Nijemci zamjerili?

- Naravno da je odluka bila teška jer sam, kako sam već rekao, nogometno i životno odrastao u Njemačkoj. No, smatrao sam da je to ispravna odluka, i u međuvremenu se to potvrdilo - imao sam povlasticu da sudjelujem u velikim uspjesima, od osvojene brončane medalje do ovog plasmana na Final Four Lige nacija. Jesu li mi Nijemci zamjerili? Ne da bih to osjetio na neki negativan način. Mogu pretpostaviti da im je bilo žao zbog takve odluke, ali nadam se i da su je razumjeli. Njemačka je velika zemlja, s puno doseljenika, i imali su puno primjera i onih koji su odlučili nastupati za drugu zemlju, tako i onih koji su odlučili predstavljati Njemačku, tako da im to nije bilo nešto novo.

Kako ste se osjećali te 2021. kada ste dobili prvi Dalićev poziv, debitirali za Bayern, potpisali prvi profesionalni ugovor...?

Veliki trenuci

- Naravno da mi je svaki takav veliki trenutak u karijeri itekako pamtljiv jer su to trenuci u kojima osjećate da je dotadašnji rad i trud koji ste uložili došao na naplatu. Sjećam se da sam bio u automobilu s obitelji kada sam dobio izbornikov poziv, i odmah su počeli svi plakati. U takvim trenucima sam bio sretan zbog roditelja i svih onih koji su mi bili potpora tijekom tog puta da postanem profesionalni nogometaš. Znate dobro što predstavlja svakom nogometašu reprezentacije vlastite zemlje, a možda je to još posebnije obiteljima koje su se zbog nekog razloga odselile u drugu zemlju. Stoga je poziv u reprezentaciju bio nešto posebno, baš kao i prvi nastup. Slično vrijedi i za te važne korake u Bayernu, od debija do prvog ugovora, jer su mi pokazali da dobro radim i da se to prepoznaje.

Sjećate li se prvog susreta s današnjim suigračima u reprezentaciji? Što ste osjećali kada ste prvi put razgovarali, primjerice, s Lukom Modrićem?

- U hrvatskoj reprezentaciji je vrlo ugodna atmosfera, prijateljska i opuštena izvan terena, a maksimalno radna na terenu. Zato je svakom novom igraču prilično lako uklopiti se, tako je bilo i meni. Nema neke posebne inicijacije niti se morate dokazivati na bilo koji drugi način osim na terenu, kao i svi. Svi koji dođemo u reprezentaciju znamo što je sve u karijeri postigao Luka, dakako da nam je čast dijeliti svlačionicu i igrati s njim, ali u komunikaciji je zaista jednostavan i pristupačan. On je kapetan koji vodi primjerom, postavlja standarde po pitanju pripreme za trening, analize protivnika, fokusa i discipline.

Koja je vaša najbolja pozicija, desni bek, lijevi bek ili stoper? Igrali ste i na mjestu veznog igrača...

- Smatram da mi je raznovrsnost prednost, da treneri cijene što mogu računati na mene na različitim pozicijama, a mislim da najbolje igram na pozicijama desnog beka i stopera.

Što vam je san kada je o hrvatskoj reprezentaciji riječ?

- Možda nije idealno kada rano ostvarite san, ali činjenica je da je osvajanje brončane medalje povijesni doseg kakav sanja svatko tko nosi dres reprezentacije. Zaista je privilegij biti dio te sjajne momčadi, sudjelovati u pobjedama poput one nad Brazilom - to su bile nevjerojatne emocije. Posebno me ispunila ponosom utakmica protiv Maroka, u kojoj sam startao, i kojom smo osvojili brončanu medalju. Sada nam preostaje ciljati nove uspjehe, a prvu veliku priliku imamo već sada u Nizozemskoj, da podignemo prvi veliki trofej.

Kako je igrati u Bayernu, ponajvećem klubu svijeta, prepunom zvijezda?

- Teško mi je sada to s nečim usporediti jer sam dio Bayernova sustava od 16. godine, pa sam se na to već naviknuo. Bayern je, po apsolutno svakom segmentu, među najboljim i najvećim klubovima svijeta te je velika čast biti dio takvog kluba koji je popularan u cijelom svijetu, koji okuplja ponajbolje igrače svijeta, koji je na svim razinama organizacije apsolutni vrh. Na svakom je igraču da takvu priliku maksimalno iskoristi za svoj razvoj jer u svakom smislu teško možete imati bolju podršku - od trenerskog osoblja, analitike, medicinskog osoblja, infrastrukture za trening...

Kako ste doživjeli borbu s Borussijom do posljednje minute prvenstva?

- Spletom okolnosti bilo je uzbudljivo zaista do posljednje minute. Naravno, presretni smo što smo na kraju mi izišli kao pobjednici, a Borussiji možemo čestitati na odličnoj sezoni i što nas je tjerala na borbu do posljednje sekunde. Bilo je slatko osvojiti naslov na takav način, jer Bayern je posljednjih godina uglavnom uvjerljivo dolazio do titule, ali smo također svjesni da smo, s obzirom na kvalitetu, mogli i trebali prije riješiti pitanje prvaka. No, u nogometu je najteže ostati na vrhu, a Bayern to uspijeva već godinama, a to pokazuje i potvrđuje veličinu kluba.

Kako Nizozemci u Bayernu komentiraju skorašnji ogled u Roterdamu?

- Bio je vrlo uzbudljiv i napet kraj sezone pa smo bili koncentrirani na to, nismo razgovarali puno o Ligi nacija u takvim okolnostima. Spomenuo sam, De Ligt i Blind su vrhunski igrači, tu je i Gravenberch koji nije pozvan za Final Four. Cijenim nizozemsku školu nogometa, koja ima sličnosti s hrvatskom po tom tehnički dotjeranom nogometu.

Po čemu ćete pamtiti SP u Kataru?

- Pamtit ću ga po puno toga, i to po puno toga lijepoga. Počevši od onog dramatičnog prolaska skupine protiv Belgije, to je bilo teško proživljavati posljednjih 15-ak minuta. Onda pamtim Japan, koji sam propustio zbog bolesti, gledao sam utakmicu iz kreveta i nisam znao što ću sa sobom... (smijeh). Pa onda Brazil. To je nešto što se dogodi vjerojatno jednom u životu, da izbacite takav moćni, veliki Brazil u četvrtfinalu SP-a, i to na takav dramatičan način. Pamtit ću i nesretnu Argentinu, a rekao sam, posebno me raduje taj nastup protiv Maroka i osvojena bronca. Dolasci u hotel, slavlja u svlačionici i hotelu, a onda onaj doček u Zagrebu... Zaista puno prekrasnih doživljaja i osjećaja.

Vaša najbolja utakmica u dresu reprezentacije bila je ona u Ligi nacija protiv Francuske? Hrvatsku je nogometnu javnost fascinirao način na koji ste zaustavili Mbappéa... To ste napravili i u Ligi prvaka, ako se na varam...

- Tako je ispalo, no uvijek ističem da je za zaustavljanje takvih igrača ključna igra cijele momčadi. Mbappé je nevjerojatan igrač, pokazao je to u niz navrata, no mi smo u Parizu odlično funkcionirali kao momčad i zaista nismo Francuzima dopustili gotovo ni jednu šansu, što je zasluga momčadi. Slažem se da je ta utakmicu u Parizu jedna od mojih najboljih, premda je i spomenuta utakmica protiv Maroka bila jako dobra, posebno imajući u vidu važnost utakmice.

Prinicipi rada u reprezentaciji drukčiji su u odnosu na one u klubovima. Paše li vam više hrvatska ležernost ili strogi njemački principi?

Igram šah, pratim NBA i NFL

- Nije to baš tako različito kako kažete. Navikao sam na kombinaciju toga jer sam odrastao u Njemačkoj kao dijete hrvatskih roditelja, pa mislim da se mogu dobro priviknuti na oboje. No, spomenuo sam da u reprezentaciji postoji odličan balans između ugodne atmosfere izvan terena i vrlo radne atmosfere kada se radi o nogometu, treninzima i pripremi, tako da mi je vrlo lako uklopiti se u takav režim.

Djelujete pomalo samozatajno, je li to njemačka crta profesionalizma?

- Ne znam koliko to ovisi o tome, a koliko o osobnoj prirodi. Netko će moj karakter nazvati samozatajnim, a ja bih rekao da sam po karakteru mirna, smirena osoba, ali to ne znači da u mojem nogometu nema odlučnosti ili hrabrosti - bez toga ne možete uspjeti na ovoj razini, pogotovo ne u Bayernu ili hrvatskoj reprezentaciji.

Kakvi ste izvan nogometa, čime se bavite kada niste u nogometnom ritmu?

- Volim pratiti druge sportove, poput NBA lige i NFL-a. Također mi je zabavno igrati šah online, s nekim od suigrača iz Bayerna. Nogomet oduzima puno vremena i fokusa, tako da ostatak vremena volim provoditi s obitelji i prijateljima, da se mogu malo odmoriti od nogometa.

Kako se nosite s pritiskom medija, navijača, javnosti, nedostatka privatnosti...?

- U Bayernu je taj pritisak zaista velik, pod golemim smo povećalom medija, javnosti i navijača. U svakoj utakmici trebate pobijediti, inače odmah dolazi stres u klubu i oko njega, što se posebno osjetilo ove sezone. Mislim da mi je u tom kontekstu dobrodošlo ovo što ste nazvali samozatajnošću - trudim se ne opterećivati tim pritiskom, iako ga nitko ne može potpuno izbjeći.

Negdje sam pronašao vašu izjavu da ste oduvijek imali teži put, da ste bili autsajder na tom putu, možete li to malo pojasniti?

- U tome nema ništa loše, dapače. Mislim da vas teži put ojača. Luka Modrić je briljantan primjer - teško, ratno djetinjstvo, pa težak nogometni put s nekoliko posudbi, da bi na kraju osvojio Zlatnu loptu. Nisam od početka guran kao neki vunderkind, borio sam se svuda za svoje mjesto, ali mislim da je to dobro, i da je puno igrača uspjelo baš zato što su imali težak put - zaključio je Stanišić.

