VIDEO Zdravko Mamić popeo se na stolicu tijekom proslave Bajrama: 'Doveo je feštu do usijanja'

Caffe bar Forza u Fejićevoj ulici slovi za jedan od najpoznatijih mostarskih lokala i okupljališta mostarske raje i navijača rođenih, inače pripadnika navijačke skupine Veleža. Mjesto uvijek dobre zabave sinoć je organiziralo feštu povodom Ramazanskog bajrama. Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić dobro se zabavljao na proslavi, a čini se da su i gosti bili oduševljeni.

Mamića je posebno 'pogodila' svojevrsna himna Mostara sevdalinka 'Čudna jada od Mostara grada' kada je iskoristio priliku da se popne na barsku stolicu i povede zabavu, ali samo zato što mu je stol bio premalen.

- Zdravko Mamić bajramsku feštu u Mostaru doveo do usijanja - stoji opis na Instagram profilu CB Forza.