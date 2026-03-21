Turistička žila kucavica: Ako će vam ova zemlja biti samo tranzitna ruta, uskoro bi mogli plaćati pristojbu za prolazak

Putovanje kroz Švicarsku bez zaustavljanja uskoro bi moglo postati skuplje. Nova mjera koju je podržala velika većina zastupnika predviđa dodatnu naplatu za sve koji zemlju koriste isključivo kao tranzitnu rutu, što će posebno pogoditi turiste na putu prema Italiji. Odluka je u Parlamentu donesena uvjerljivom većinom od 173 glasa 'za', uz tek 13 'protiv'. Budući da su se složili i donji i gornji dom, politička podrška za uvođenje tranzitne pristojbe sada je neupitna, javlja Fenix magazin.

Prema prijedlogu, svi koji uđu u zemlju i napuste je bez duljeg zadržavanja trebali bi platiti pristojbu koja iznosi oko 21 franak (približno 23 eura) po prolasku. Dosadašnja vinjeta više neće biti dovoljna, presudno će biti trajanje boravka i svrha putovanja. Primjerice, vozači koji ujutro uđu u zemlju, a navečer izađu na drugoj granici, mogli bi automatski biti obuhvaćeni novom naplatom.

Najveći udar osjetit će putnici koji iz južne Njemačke putuju prema talijanskim odredištima, osobito preko ključnih alpskih pravaca poput Gotthard Tunnel, San Bernardino Pass ili Simplon Pass. Ti su koridori već godinama među najopterećenijima, osobito tijekom turističke sezone. Statistika pokazuje da se čak 90 posto prometnih zastoja događa između Uskrsa i listopada, kada turisti iz sjeverne Europe masovno putuju prema Mediteranu. Oko trećine ukupnog prometa kroz Alpe čine upravo tranzitni vozači, oni koji ne troše novac u zemlji, ali značajno opterećuju infrastrukturu. Dodatno, čak 87 posto svih putovanja otpada na slobodno vrijeme i godišnje odmore.

Najveći teret takvog prometa snose lokalne zajednice. Primjerice, kanton Uri, koji se nalazi na pravcu Gotthard, već se godinama suočava s kilometrima dugim kolonama, bukom i onečišćenjem. Nova pristojba trebala bi potaknuti dio vozača da promijene vrijeme putovanja ili odaberu alternativne rute. Planirana je i tehnička provedba putem digitalnog nadzora na granicama. Sustav bi pratio koliko se vozilo zadržava u zemlji - ako izlazak uslijedi unutar, primjerice, 12 sati bez dokaza o boravku, automatski bi se aktivirala naplata. Uz to, razmatra se i model fleksibilnih cijena, prema kojem bi vožnja u vrijeme najvećih gužvi bila skuplja nego izvan vršnih sati.

Iako je politička odluka donesena, zakon još nije spreman za primjenu. Ministar prometa Albert Rösti dobio je zadatak izraditi detaljan prijedlog koji će precizno definirati što se smatra tranzitom, a što boravkom, kao i način usklađivanja s europskim sporazumima te tehničku provedbu na graničnim prijelazima. Ako bude potrebno mijenjati ustav, konačnu riječ imat će građani na referendumu. Do tada pravila ostaju nepromijenjena, no vozačima se već sada savjetuje da pri planiranju putovanja, osobito tijekom ljetne sezone 2026., uzmu u obzir moguće dodatne troškove.