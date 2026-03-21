UŽIVO Livaja izborio penal pa sjajnom panenkom doveo Hajduk u vodstvo (0:1)

Udarac glavom Pukštasa brani Pintol.
Vukovarci traže penal nakon igranja ruke Skelina, ali Bel se nije oglasio.
Panenka Livaje iz penala kojeg je sam izborio za vodstvo Hajduka već nakon pet minuta igre u Gradskom vrtu.
Počeo je dvoboj u Gradskom vrtu.
Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka.
Prijenos možete pogledati na MaxSport 1.
VUKOVAR 1991: Pintol - Tadić, Elez, Živković - Bosec, Gurlica, Čaić, Tičinović - Gonzalez, Špoljarić - Puljić
HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović - Krovinović, Pukštas, Guillamon - Brajković, Rebić, Livaja
Vukovar 1991 i Hajduk od 15 sati na Gradskom vrtu igraju utakmicu 27. kola SuperSport HNL-a. Vukovar je posljednjeplasirana momčad lige s 20 osvojenih bodova i četiri manje od Osijeka. Hajduk ima 50 bodova i nalazi se na drugom mjestu s deset bodova manje od vodećeg Dinama i čini se kako je prvenstvo riješeno. Vukovar u ovaj meč ulazi s novim strategom, u utorak je Tomislav Stipić zamijenio Silvija Čabraju.
