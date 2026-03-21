Autori: Stjepan Meleš, Karlo Koret
VUKOVAR 1991 - HAJDUK

UŽIVO Livaja izborio penal pa sjajnom panenkom doveo Hajduk u vodstvo (0:1)

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a
21.03.2026. u 14:35
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
VUKOVAR 1991
0-1
HAJDUK
Livaja 6'
SUPERSPORT HNL, 15:00, GRADSKI VRT, OSIJEK
13'

Udarac glavom Pukštasa brani Pintol.

11'

Vukovarci traže penal nakon igranja ruke Skelina, ali Bel se nije oglasio.

Gol
6' (Gol)

Panenka Livaje iz penala kojeg je sam izborio za vodstvo Hajduka već nakon pet minuta igre u Gradskom vrtu.

1'

Počeo je dvoboj u Gradskom vrtu.

Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka.

Prijenos možete pogledati na MaxSport 1. 

SASTAVI

VUKOVAR 1991: Pintol - Tadić, Elez, Živković - Bosec, Gurlica, Čaić, Tičinović - Gonzalez, Špoljarić - Puljić

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović - Krovinović, Pukštas, Guillamon - Brajković, Rebić, Livaja

NAJAVA

Vukovar 1991 i Hajduk od 15 sati na Gradskom vrtu igraju utakmicu 27. kola SuperSport HNL-a. Vukovar je posljednjeplasirana momčad lige s 20 osvojenih bodova i četiri manje od Osijeka. Hajduk ima 50 bodova i nalazi se na drugom mjestu s deset bodova manje od vodećeg Dinama i čini se kako je prvenstvo riješeno. Vukovar u ovaj meč ulazi s novim strategom, u utorak je Tomislav Stipić zamijenio Silvija Čabraju.

Rijeka: Damir Mišković, predsjednik HNK Rijeka, obratio se medijima prije utakmice
SRETAN ROĐENDAN

Događaj prije 14 godina značajno je promijenio hrvatski nogomet, krenula je nova era

Na taj je dan 2012. godine Damir Mišković preuzeo je vođenje kluba i započeo proces koji je riječki nogomet izveo iz teških trenutaka prema razdoblju stabilnosti, rasta i sportskih uspjeha. U trenutku kada je Rijeka prolazila kroz izazovno razdoblje i kada se nad klubom nadvila prijetnja drugoligaške stvarnosti, ulazak fondacije Social Sporta i nova uprava donijeli su financijsku stabilizaciju i jasnu viziju razvoja.

Zagreb: Pogled na izgradnju stadiona u Kranjčevićevoj ulici
NAGLASAK NA ODRŽIVOSTI

FOTO Ovako izgleda novi stadion Dinama i hrvatske reprezentacije, imat će najviše standarde

Poseban naglasak stavljen je na održivost, pa će stadion imati solarnu elektranu, sustav za prikupljanje kišnice i modernu LED rasvjetu. Projektom se urbanistički obnavlja i cijela četvrt jer će se uz stadion urediti novi gradski trg površine 6300 četvornih metara sa 150 novih stabala te parkiralište s više od četiri stotine mjesta, dostupno građanima kada nema utakmica.

Učitaj još