FOTO Ovo ljubičasto na kartama je snijeg: Zima se vraća, evo i kad

Očekuje nas djelomice, a na Jadranu u prvom dijelu dana i pretežno sunčano vrijeme. No, poslijepodne bi u unutrašnjosti uz promjenjivu naoblaku moglo pasti malo kiše ili poneki lokalni pljusak, pa se svakako preporučuje imati kišobran pri ruci, posebno ako planirate boravak na otvorenom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, što će dodatno pojačavati svježinu zraka u kontinentalnim krajevima. Osobito na Jadranu, gdje će prijepodne puhati umjerena, a podno Velebita i jaka bura. Očekuje se da će poslijepodne u Dalmaciji vjetar okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, što će donijeti nešto blaže uvjete na moru, ali i valovitost.



Temperature će biti ugodne za proljetne aktivnosti – najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 11 i 16 °C. Jutarnje vrijednosti u većini krajeva bit će između 1 i 9 °C, dok će na obali i otocima biti nešto toplije. Primjerice, u Zagrebu će dnevna temperatura dosezati između 13 i 15 °C, dok će na Sljemenu biti svježije, između 5 i 7 °C.

Na Jadranu će dan započeti s više sunca, a tek poslijepodne moguća je promjena vjetra i naoblake, osobito u Dalmaciji. Podno Velebita treba računati na jaku buru, pa se savjetuje oprez u prometu, osobito za vozače i pomorce. Unutrašnjost zemlje, osobito središnja Hrvatska, može očekivati promjenjivu naoblaku i mogućnost kratkotrajnih pljuskova, no većina dana ipak će biti suha i ugodna.Ukratko, prvi dan proljeća donosi nam pravu proljetnu atmosferu – sunce, ugodne temperature, ali i pokoju prolaznu kišnu kap u unutrašnjosti te povremeno jaku buru na obali. Idealno je vrijeme za boravak u prirodi, ali i za oprez zbog mogućih lokalnih promjena vremena.

Nedjelja će biti slična kao subota. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjetimice može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji istočni. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura, poslijepodne će u Dalmaciji oslabjeti i prolazno okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na obali i otocima između 6 i 9 °C. Najviša dnevna između 13 i 16, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, piše DHMZ.

a idući tjedan čeka nas promjenljivo oblačno vrijeme s sunčanim razdobljima i postupan porast temperature zraka, donosi N1. U četvrtak naoblačenje sa zapada, a u petak obilne oborine povezane uz brzi prolaz hladne fronte sa sjeverozapada. U petak prognoziram pljuskove uz 20 do 30 litara kiše na četvorni metar, pad temperature za 6 do 8 stupnjeva te jake udare vjetra", prognozita Bojan Lipovšćak za N1.