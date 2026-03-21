Izrael objavio zabrinjavajuću grafiku: Unutar dometa iranskih raketa su ove europske prijestolnice

Nakon jučerašnjeg pokušaja napada na zajedničku američko-britansku vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, u kojem su korištena dva balistička projektila srednjeg dometa, Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su grafiku s procjenom dometa iranskog balističkog arsenala. Prema toj procjeni, gotovo cijela Europa, uključujući i dijelove Ujedinjenog Kraljevstva, sada se nalazi unutar dosega projektila ispaljenih iz Irana.

❗️The Iranian terrorist regime launched a long-range missile for the first time since the start of Operation Roaring Lion that could reach a distance of ~4,000 km.



During Operation Rising Lion in June 2025, the IDF revealed that the Iranian regime has intentions to develop… — Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2026

'Iran je lansirao dvostupanjsku interkontinentalnu balističku raketu dometa 4000 kilometara prema američkom cilju na otoku Diego Garcia. Te rakete nisu namijenjene za napade na Izrael. Njihov domet doseže europske prijestolnice – Berlin, Pariz i Rim nalaze se unutar izravnog dometa', piše u objavi.

Za sada nije objavljeno kojim je točno projektilom Iran pokušao pogoditi bazu na Diegu Garciji. Razvoj projektila srednjeg dometa već je godinama jedan od ključnih stupova iranske vojne strategije. Sustavi poput Sajjila, Ghadra i Emada omogućuju Teheranu pokrivanje velikog dijela Bliskog istoka te istočnog Sredozemlja, a u kombinaciji s napadačkim dronovima, koji služe i za izviđanje i za izravne udare, Iran raspolaže sposobnostima koje mogu predstavljati prijetnju vojnim bazama, energetskoj infrastrukturi i važnim pomorskim rutama u regiji. Prema procjenama Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS), najdalekometnija iranska balistička raketa koja je trenutačno u operativnoj uporabi, Sajjil, može dosegnuti oko 2000 kilometara. Sličan maksimalni domet, prema tim procjenama, imaju i iranski napadački dronovi tipa Shahed.