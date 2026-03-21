'RAKETE NISU NAMIJENJENE ZA NAPADE NA IZRAEL'

Izrael objavio zabrinjavajuću grafiku: Unutar dometa iranskih raketa su ove europske prijestolnice

Večernji.hr
21.03.2026.
u 20:51

'Iran je lansirao dvostupanjsku interkontinentalnu balističku raketu dometa 4000 kilometara prema američkom cilju na otoku Diego Garcia', stoji u objavi na X-u

Nakon jučerašnjeg pokušaja napada na zajedničku američko-britansku vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, u kojem su korištena dva balistička projektila srednjeg dometa, Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su grafiku s procjenom dometa iranskog balističkog arsenala. Prema toj procjeni, gotovo cijela Europa, uključujući i dijelove Ujedinjenog Kraljevstva, sada se nalazi unutar dosega projektila ispaljenih iz Irana.

'Iran je lansirao dvostupanjsku interkontinentalnu balističku raketu dometa 4000 kilometara prema američkom cilju na otoku Diego Garcia. Te rakete nisu namijenjene za napade na Izrael. Njihov domet doseže europske prijestolnice – Berlin, Pariz i Rim nalaze se unutar izravnog dometa', piše u objavi.

Za sada nije objavljeno kojim je točno projektilom Iran pokušao pogoditi bazu na Diegu Garciji. Razvoj projektila srednjeg dometa već je godinama jedan od ključnih stupova iranske vojne strategije. Sustavi poput Sajjila, Ghadra i Emada omogućuju Teheranu pokrivanje velikog dijela Bliskog istoka te istočnog Sredozemlja, a u kombinaciji s napadačkim dronovima, koji služe i za izviđanje i za izravne udare, Iran raspolaže sposobnostima koje mogu predstavljati prijetnju vojnim bazama, energetskoj infrastrukturi i važnim pomorskim rutama u regiji. Prema procjenama Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS), najdalekometnija iranska balistička raketa koja je trenutačno u operativnoj uporabi, Sajjil, može dosegnuti oko 2000 kilometara. Sličan maksimalni domet, prema tim procjenama, imaju i iranski napadački dronovi tipa Shahed.
PE
Pj_erkoo
21:17 21.03.2026.

Ameri se malo zaletili.Nije to Irak i Libija.Usto se Trump uvali.

AO
AP_ozempicoid
21:07 21.03.2026.

Zabrinjavajuću? Za koga? Nekako me više strah dometa izraelskih projektila koji statistički puno više siju smrt.

FU
Fusnota
21:03 21.03.2026.

Ima jedan problem, Iram do agresije od strane Izraela i Žutog nisu nikada prijetili Evropi.

