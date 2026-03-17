U siječnju je skoro otišao iz Hajduka: Sada igra nogomet karijere i prati ga bundesligaš

Roko Brajković prvu pravu priliku u seniroskoj momčadi Hajduka dobio je u proljeće prošle sezone kada je trener bio Gennaro Gattuso. Tada se pretežito pokazao nespremnim za izazove koji dolaze uz status Hajdukovog prvotimca pa je dolaskom Gonzala Garcije dobivao sve manje i manje prilike. Bio je starter u sve četiri europske utakmice ove zone, ali nakon ispadanja od Dinamo Cityja izgubio je taj status te je do kraja polusezone skupio još samo 23 minute u HNL-u.

Činilo se da se bliži njegov odlazak iz Hajduka, pogotovo kada je stigla ponuda poljskog drugoligaša koji ga je želio posuditi i uključiti otkupnu klauzulu od 500 tisuća eura. Hajduk je tu ponudu odbio, Brajković se zadržao te na proljeće silom prilika ponovno upao u početni sastav.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ozljede Ikera Almene, Michelea Šege i Brune Durdova te suspenzije Ante Rebića i Marka Livaje značile su da bijeli nemaju opcija u napadačkom dijelu momčadi pa je priliku dobio 20-godišnji krilni napadač. Upisao je devet nastupa, zabio dva pogotka i dodao jednu asistenciju te definitivno igra najzreliji i najbolji nogomet svoje seniorske karijere što nije prošlo nezapaženo.

U prošloj prvenstvenoj utakmici protiv Lokomotive pratili su ga skauti njemačkog prvoligaša Freiburga. Brajković trenutačno vrijedi 400 tisuća eura po transfermarktu, a nedavno je i produljio ugovor s bijelima tako da Hajduk ima dobru početnu poziciju u potencijalnim pregovorima oko njegovog odlaska.