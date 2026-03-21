Tko je nova supruga Marijana Kustića? Ima četvero djece i kći je hrvatskog moćnika
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, oženio se za Niku Perenčević. Par je u petak imao svadbu, a uzvanici su se pridružili na fešti u zagrebačkom hotelu Westin.
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i jedna od najbogatijih Hrvatica Nika Perenčević svoju su vezu potvrdili još prošle zajedničkim dolaskom na slavljenički koncert klape Intrade u zagrebačkoj Areni, kojim je proslavljeno 40 godina postojanja klape.
Nova odabranica prvog čovjeka hrvatskog nogometa Nika Perenčević kći je samozatajnog domaćeg poduzetnika Mihajla Perenčevića i slovi za jednu od najbogatijih nasljednica u Hrvatskoj. Njezin otac, koji je u Gregorićevoj vladi bio pomoćnik ministra unutarnjih poslova, kasnije je napustio politiku i prebacio se na poslove s naftom koji su mu donijeli ozbiljan profit. Unatoč obiteljskom bogatstvu i životu pod povećalom javnosti, Nika je oduvijek bila iznimno tajanstvena i uspješno je čuvala svoj privatni život daleko od medija. Iz prvog braka ima tri kćeri.
Široj javnosti postala je poznata kroz brak sa 17 godina mlađim Emilom Tedeschijem mlađim, s kojim se vjenčala prije šest godina u luksuznom hotelu Bellevue na Malom Lošinju. To vjenčanje proglašeno je najvećim i najglamuroznijim u Hrvatskoj 2019. godine. Slavlje je započelo dan ranije raskošnim partyjem u stilu Jamesa Bonda, na kojem su uzvanike zabavljali Tony Cetinski i Nina Badrić. Gosti su se morali obvezati da neće objavljivati fotografije i snimke, čime je par osigurao potpunu privatnost. Nika i Emil Tedeschi mlađi prije tri godine dobili su sina Emila, no njihov brak okončan je razvodom prošlog ljeta.