Izrael napao Iran i Bejrut, Trump šalje marince na Bliski istok. Oglasio se Putin

*Izraelska vojska napala je u subotu Iran i Bejrut

*SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok

10:26 Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je iranskim čelnicima perzijsku Novu godinu Novruz i rekao da Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teheranu, priopćio je Kremlj u subotu. No, opseg podrške Iranu koju nudi Moskva ipak ostaje predmet rasprave. Neki iranski izvori rekli su da su dobili vrlo malo stvarne pomoći od Moskve u ovoj najvećoj krizi za Iran otkako je šah, kojeg podržavaju SAD, svrgnut u revoluciji 1979. godine. Putin je uputio čestitke iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hameneiju i iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu povodom iranske Nove godine, priopćio je Kremlj. "Vladimir Putin poželio je iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi teška iskušenja i naglasio da u ovom teškom vremenu Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teherana", priopćio je Kremlj. Rusija tvrdi da su američki i izraelski napadi na Iran gurnuli cijeli Bliski istok u ponor i izazvali veliku globalnu energetsku krizu, dok je napad na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija označila kao "cinično" ubojstvo. Politico je izvijestio da je Moskva predložila Washingtonu uslugu za uslugu: Kremlj bi prestao dijeliti obavještajne podatke s Iranom ako Washington prestane opskrbljivati ​​Ukrajinu obavještajnim podacima o Rusiji, ali Sjedinjene Države su odbile tu ponudu. Kremlj je odbacio izvješće kao lažno.

Objavljeno strateško partnerstvo ne sadrži odredbu o međusobnoj obrani, a Rusija je više puta izjavila da ne želi da Iran razvije atomsku bombu, korak za koji Moskva strahuje da bi izazvao utrku u nuklearnom naoružanju diljem Bliskog istoka.

09:13 - Administracija Donalda Trumpa napravila je novi ustupak u kontekstu sukoba s Iranom, dopustivši prodaju iranske nafte koja se već nalazi na moru. Riječ je o potezu koji dolazi u trenutku kada se Washington suočava s ograničenim utjecajem nad strateški važnim Hormuškim tjesnacem, ključnom rutom za svjetsku trgovinu energentima, piše CNN.

Odluka je odmah izazvala kritike, uz upozorenja da bi prihodi od prodaje nafte mogli završiti u financiranju iranskih vojnih aktivnosti. Iz Bijele kuće, međutim, poručuju kako će Teheran imati poteškoća s pristupom tim sredstvima. Istodobno, Trump tvrdi da su Sjedinjene Američke Države blizu ostvarenja svojih ciljeva u sukobu te da bi uskoro moglo doći do postupnog smanjenja vojne kampanje. Prema njegovim riječima, iranske vojne sposobnosti već su ozbiljno oslabljene, iako je ranije naglašavao da ne želi prekid vatre. Govoreći o sigurnosti Hormuškog tjesnaca, Trump je poručio da bi odgovornost za njegovu zaštitu trebale preuzeti i druge države koje ga koriste. Pritom je ponovno kritizirao saveznike, nazvavši članice NATO-a „kukavicama“, a Ujedinjeno Kraljevstvo optužio za presporo djelovanje. 09:00 - Izraelska vojska napala je u subotu Iran i Bejrut, dok SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok, a predsjednik Donald Trump saveznike iz NATO-a nazvao je kukavicama zbog njihova oklijevanja da pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Više od 2000 ljudi ubijeno je otkako su SAD i Izrael napali Iran 28. veljače, dok američki dužnosnici sve više djeluju zabrinuto zbog znakova da bi se rat mogao dodatno proširiti, ulazeći u četvrti tjedan.

Izrael je u subotu rekao da napada lokacije Hezbolaha u glavnom gradu Libanona pojačavanjem zračnih napada usmjerenih na tu skupinu koju podržava Iran. Najsmrtniji je to napad u ratu protiv Irana otkako je Hezbolah pucao na Izrael u znak podrške Teheranu 2. ožujka.

Izrael je u subotu također pokrenuo nove napade na Iran, uključujući i na glavni grad Teheran, priopćila je njegova vojska.

Njemačka i Francuska spremne pomoći - ali nakon rata

Vitalna energetska infrastruktura u Iranu i susjednim zaljevskim državama također je napadnuta, a cijene nafte skočile su za 50 posto od početka rata, prijeteći globalnim gospodarskim šokom.

Američka zrakoplovna kompanija United Airlines priopćila je da će smanjiti svoje planirane letove za pet posto u drugom i trećem tromjesečju, imajući u vidu mogućnost dugotrajno viših cijena nafte.

Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, praktički je zatvoren za većinu brodova otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Trump je u petak nazvao američke saveznike "kukavicama" jer su odbili pomoći u otvaranju tjesnaca dok traju borbe.

Nekoliko saveznika, koji nisu konzultirani prije rata, obećalo je pridružiti se "odgovarajućim naporima" kako bi se osigurao siguran prolaz kroz tjesnac, a Njemačka i Francuska rekle su da prvo moraju prestati borbe. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će razgovarati s Trumpom ovog vikenda.

Iran je spreman pustiti brodove povezane s Japanom kroz Hormuški tjesnac, izvijestio je u subotu Kyodo News, pozivajući se na iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija. Japan dobiva oko 90 posto svojih pošiljki nafte preko tjesnaca.

Bijela kuća, u nastojanju da poveća ponudu i snizi cijene, izjavila je da će odustati od sankcija na 30 dana kako bi omogućila prodaju 140 milijuna barela iranske nafte koja stoji na tankerima zbog rata. Administracija je prethodno ublažila sankcije na sličnu količinu sankcionirane ruske nafte.

Izraelska vojska izjavila je prije svojih subotnjih napada da je izdala upozorenja na evakuaciju za sedam naselja u južnim predgrađima Bejruta. U Libanonu je u izraelskim napadima ubijeno više od 1000 ljudi, a više od milijun je raseljeno.

Amerikanci protiv slanja kopnenih trupa

U petak je izraelska vojska izvela dva velika vala zračnih napada na Teheran i središnji Iran, a Izrael se suočio s višestrukim valovima raketnih napada iz Irana, prema izraelskoj vojsci. Dok su muslimani diljem regije počeli slaviti Ramazanski bajram, kojim je u petak navečer završio ramazan, mjesec posta, a Iranci obilježavaju Novruz, perzijsku Novu godinu, novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei objavio je poruku prkosa.

Hamenei, koji nije viđen u javnosti od izraelskog napada u kojem je prvog dana rata ubijen njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, rekao je da su Iranci odgovorili jedinstvom i otporom te "zadali dezorijentirajući udarac neprijatelju". Američki obavještajni dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da Hameneijeva izjava postavlja pitanja o njegovu stanju, budući da se njegov otac tradicionalno za Novu godinu obraćao videom.

Tri američka dužnosnika rekla su u petak za Reuters da će se 2500 marinaca, zajedno s amfibijskim jurišnim brodom Boxer i pratećim ratnim brodovima, rasporediti u regiju, iako nisu rekli kakva će biti njihova uloga. Nova anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da gotovo dvije trećine Amerikanaca vjeruje da će Trump narediti trupama da krenu u veliki kopneni rat, a samo 7 posto ih podržava takav potez.

Dva dužnosnika rekla su da nije donesena odluka o tome hoće li se trupe poslati u Iran. Izvori su rekli Reutersu da bi moguće mete mogle uključivati ​​iransku obalu ili izvozno središte nafte na otoku Hargu. Trump je u četvrtak rekao da "ne šalje trupe nikamo", kada ga je novinar pitao o planovima, dodajući: "I da šaljem, sigurno vam to ne bih rekao." Trump je rekao da su Sjedinjene Države blizu postizanja svojih ciljeva u ratu, koji uključuju degradaciju iranske vojske i sprječavanje razvoja nuklearnog oružja, te da bi mogle smanjiti svoje vojne napore.

08:30 - Iran je ispalio dva balistička projektila prema četiri tisuće kilometara udaljenoj američko-britanskoj bazi Diego Garcia, smještenoj usred Indijskog oceana, izvijestio je u petak Wall Street Journal. Nijedna od dviju rakete ispaljenih prema bazi nisu pogodile cilj, piše taj list, pozivajući se na nekoliko američkih dužnosnika.

Prema navodima dvojice dužnosnika, jedan je projektil zakazao tijekom leta, a drugog je oborio američki ratni brod. Smještena na izoliranom otoku arhipelaga Chagos, britanskom teritoriju, Diego Garcia jedna je od dviju baza koje je Ujedinjeno Kraljevstvo u petak ustupilo Sjedinjenim Državama na korištenje za "specifične obrambene operacije protiv Irana", uz Fairford u Engleskoj.

Riječ je o strateški ključnoj bazi za SAD u kojoj su usred Indijskog oceana stacionirane nuklearne podmornice, bombarderi i razarači, piše France Presse. Ujedinjeno Kraljevstvo je 2025. godine potpisalo sporazum o povratu suvereniteta nad arhipelagom Chagos Mauricijusu, uz zadržavanje prava na 99-godišnji zakup kako bi se osigurao nastavak rada baze. Britanci su krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih, kako bi izgradili bazu, s arhipelaga protjerali oko dvije tisuće lokalnih stanovnika, prenosi Reuters.