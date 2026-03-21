Orbán i Fidesz intelektualno su potpuno prazni. Nula. Ostalo im je samo poticati mržnju

Mađarski novinar, urednik, publicist i nagrađivani prevoditelj sa slavenskih jezika, Endre B. Bojtar već je 26 godina glavni urednik utjecajnog nezavisnog tjednika i portala Magyar Narancs. To je medij koji je imao i zadržao znatan utjecaj u sredini u kojoj je doslovno samo nekoliko izdanja, među kojima je MaNcs, kako je poznat kod čitatelja, uspjelo izbjeći da ih proguta Orbánov konglomerat koji financijski i ideološki kontrolira 80 posto mađarskih medija. Endre B. Bojtar kaže da jednostavno nema snage objašnjavati kako su preživjeli i kako se održavaju i u ovoj općoj krizi medija i specifično u Mađarskoj. Ovaj kultni tjednik, koji nastupa s pozicija liberalnog lijevog centra, sredinom devedesetih bio je povezan s Fideszom. No kako se Fidesz pod Orbánom mijenjao, MaNcs se udaljavao. Razgovor smo uglavnom vodili na hrvatskom jer tako razgovaramo od početka devedesetih, kad je interakcija mladih intelektualaca u cijeloj široj regiji bila živahna, a mađarski mediji pisali o jugoslavenskim ratovima te društvenim i političkim događajima. Endre B. Bojtar po obrazovanju je slavist, prije svega polonist, prevodio je Czesława Miłosza, a iz južnoslavenske literature srpske pisce Danila Kiša, Borislava Pekića i Milorada Pavića. Iz hobija, bio je i glumac u nekoliko mađarskih filmova. Viktor Orbán i Endre B. Bojtar, obojica rođena 1963. godine, putuju paralelno kroz mađarsku politiku zadnjih tridesetak godina, a ne mogu biti različitiji.