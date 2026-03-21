Ukrajinski specijalci planirali su izbaciti posadu i preuzeti kontrolu nad jahtom ‘Royal Romace’ u Hrvatskoj

Ukrajinci su bili na rubu strpljenja: nikako im nije uspijevalo zaista doći u posjed jahte Royal Romance, usidrene u Trogiru, koju su povezivali s imovinom vrlo utjecajnog ukrajinskog proruskog oligarha Viktora Medvedčuka. Preuzimanje i prodaja te skupocjene megajahte trebala je biti krunski dokaz da je njihov plan da se zaplijenjena imovina neprijatelja proda i da novac ode u državnu blagajnu – zbog čega su i osnovali Nacionalnu agenciju za pronalaženje i upravljanje imovinom stečenom kaznenim djelima (ARMA) – doživljavao neuspjeh za neuspjehom, pa se to počelo osjećati i na imidžu pompozno ustrojenog tijela i cijele države.