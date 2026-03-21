Rat u Ukrajini i Iranu nisu toliko različiti da bi Hrvatska zastupala dva stajališta

Mora da je Andreju Plenkoviću dogorjelo do nokata kad je probio led u odnosima s Pantovčakom i prvi pozvao predsjednika države da sjednu za stol i pretresu stanje koje izvana i iznutra potresa državu. U tome potezu ima i nešto od "mea culpa" priznanja najmoćnijeg čovjeka u državi. Mora da je i Zoranu Milanoviću došlo do svijesti da uz toliko svjetskih i domaćih problema ne može dalje biti solist u raštimanome državnom orkestru. Prihvati li poziv, i u njegovu će potezu biti nešto od samokritike državnog poglavara. Možda je to rijetka ohrabrujuća činjenica u ovom času kad se doista ne zna danas što može biti sutra.