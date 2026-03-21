FOTO Evo tko su članovi obitelji Rimac! Matina majka bila je direktorica mnogih tvrtki, a o zgodnoj sestri i bratu zna se ovo

U siječnju je domaću javnost iznenadila vijest da poduzetnik i osnivač tvrtke Rimac Automobili, Mate Rimac, ponovno uživa u ljubavi. Njegovo se ime tada počelo povezivati s manekenkom Barbarom Kotarski. Par je viđen kako se drži za ruke na koncertu "Glazbeni te zove", održanom u zagrebačkom HNK-u povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda. Njihovo zajedničko pojavljivanje ubrzo je privuklo veliku pozornost medija i javnosti. Tim povodom mnogi su se ponovno prisjetili i članova obitelji Rimac, ali i jedne djevojke o kojoj se pisalo još u studenome 2024. godine. Tada se, naime, pojavila informacija da je Rimac u vezi s Valentinom Blažeković iz Donjeg Miholjca, koja se bavi marketingom. Vijest je posebno odjeknula nakon što je njegova personalizirana Nevera s registarskim oznakama "Magla-1" viđena parkirana u dvorištu njezine obiteljske kuće. Stanovnike tog slavonskog gradića to je poprilično iznenadilo, s obzirom na to da je Donji Miholjac široj javnosti najpoznatiji po istoimenoj pjesmi Kandžije ili po hrvatskom reprezentativcu Domagoju Vidi. Valentina je 2024. na svom Facebook profilu objavljivala fotografije na kojima se vidi u društvu Mate Rimca i njegovog automobila, što je dodatno potaknulo nagađanja o njihovom odnosu. Novinari su stupili u kontakt s Valentinom kako bi provjerili informacije o navodnoj vezi. "Ne bih to sada komentirala, u poslu sam", kratko je rekla, zamolivši novinare Indexa da je nazovu kasnije. Međutim, na kasnije pozive nije odgovarala, već je porukom poručila da nema komentara na temu zbog koje su je kontaktirali. Nedugo nakon toga zaključala je sve fotografije na svojim društvenim mrežama, učinivši ih nedostupnima javnosti.

Podsjetimo, u lipnju 2024. godine Mate Rimac razveo se od Katarine Lovrić, s kojom je bio u braku tri godine. Izvori bliski paru tada su iznijeli i dio njihove intime. "Razlog razvoda nije treća osoba, već jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničke obitelji i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem obitelj odlučuje o svemu. Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađe. Rastali su se u miru prije nekoliko mjeseci. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci", rekao je tada izvor za Slobodnu Dalmaciju. S obzirom na to da su Rimac i njegov privatni život često u fokusu medija, javnost se nerijetko prisjeća i članova njegove obitelji. Prije nego što je razvod njegova sina privukao veliku pozornost javnosti, u lipnju iste godine pisalo se i o ocu Mate Rimca, Ivanu Rimcu. On je osuđen na tri godine bezuvjetnog zatvora zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Rimcu senioru sudilo se prema optužnici iz srpnja 2013. godine, a nepravomoćna presuda donesena je 24. listopada 2023. te je strankama otpremljena 21. prosinca iste godine. Osuđen je zbog izvlačenja novca iz tvrtke Slavonija DI iz Slavonskog Broda, koja se bavi preradom drva.

Ako se prisjetimo, veliko zanimanje javnosti izazvalo je i vjenčanje Katarine i Mate Rimca, održano 2021. godine u Livnu. Svečanosti je prisustvovao velik broj uzvanika, a posebnu je pažnju privukla majka poznatog inovatora, Zdenka Rimac, koja je oduševila prisutne svojim mladolikim izgledom. Dizajnerica Vesna Sposa na svom je Instagram profilu otkrila da je Zdenka toga dana nosila njezinu kreaciju šivanu po mjeri – zlatnu haljinu na preklop s visokim prorezom koja je dodatno naglasila njezinu figuru. Uz haljinu je kombinirala zlatne cipele i pismo-torbicu u istoj nijansi, dok je dugu kosu nosila raspuštenu u laganim valovima. "Koliko ona ima godina, 30?" bio je jedan od brojnih komentara na društvenim mrežama. Uz nekoliko fotografija sa svadbenog slavlja koje je i sama podijelila, Zdenka Rimac tada je sinu i, danas već bivšoj snahi, uputila emotivnu poruku: "Neka vam ovo putovanje bude najljepša životna priča." Iako su mladenci zamolili uzvanike da ne dijele snimke i fotografije s vjenčanja na društvenim mrežama, dio materijala ipak je dospio do medija, pa su fotografije raskošne proslave ubrzo obišle javnost. Mnogi su to slavlje prozvali i jednim od vjenčanja godine.

Inače, Zdenka Rimac poduzetnica je koja je tijekom godina bila osnivačica i direktorica niza tvrtki. Prema sudskom registru, bila je direktorica građevinske tvrtke Lucina, dok je ranije obnašala direktorske funkcije u nekoliko tvrtki povezanih s obitelji Rimac, među kojima su Rimc, Insido, Akis, Pandion, Kreusa te naposljetku i Rimac Automobili d.o.o. Slobodno vrijeme Zdenka Rimac često provodi na luksuznom obiteljskom imanju u blizini Samobora ili u rodnom Livnu. Na društvenim mrežama povremeno dijeli fotografije iz privatnog života, a posebno rado objavljuje trenutke provedene s djecom. Naime, Mate Rimac ima i sestru Ivanu te brata Antonija, s kojima je, kako se može vidjeti iz objava, vrlo blizak.