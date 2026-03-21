spektakl u hnk

Dodjela Večernjakove ruže koja će se dugo prepričavati: Evo tko je sve dobio nagrade, a ovako glamurozne partyje rijetko viđamo

21.03.2026.
u 08:00

Glumačko ostvarenje imao je Enis Bešlagić. Televizijska osoba godine po glasovima čitatelja Večernjeg lista je Ema Branica, a TV emisija je "The Voice Kids". Glazbenicom godine proglašena je velika Josipa Lisac koja je, vidno iznenađenja, na pozornicu došla uz veliki pljesak publike

U petak je održana 32. dodjela najprestižnije medijske nagrade Večernjakove ruže! Glamurozna nagrada koji sa sobom vuče i spektakularnu dodjelu okupila je brojne medijske stručnjake, glumce i glazbenike koji su se zabavljali do dugo u noć. Najstarija medijska nagrada u Hrvata ove se godine dodjeljivala u osam kategorija i to su bile: "Digitalna ruža", "Glazbenik godine", "Glumačko ostvarenje godine", "Novo lice godine", "Radijska emisija godine", "Radijska osoba godine", "Televizijska emisija godine" i "Televizijska osoba godine".

Prestižnu statuu ove godine osvojili su... Ružu u kategoriji radijska emisija godine osvojila je emisija "Plesnjak" Radio Sljemena, a u drugoj radijskoj kategoriji, onoj za radijsku osobu godine slavio je Davor Jurkotić s Radija Korzo. Digitalna ruža za 2025. godinu pripala je "(Ne)uspjehu prvaka", a novo lice godine je, očekivano, Jakov Jozinović. Glumačko ostvarenje imao je Enis Bešlagić. Televizijska osoba godine po glasovima čitatelja Večernjeg lista je Ema Branica, a TV emisija je "The Voice Kids". Glazbenicom godine proglašena je velika Josipa Lisac koja je, vidno iznenađenja, na pozornicu došla uz veliki pljesak publike. 

Dodjela nagrada održala se u zagrebačkom HNK, a prisustvovale su brojne istaknute osobe među kojima su bili nominirani, prezenteri, glazbenici i drugi uvaženi gosti. Čast najaviti nominirane i uručiti im nagrade imale su brojne istaknute osobe iz javnog života. Među njima su bili: "Gospoda Savršeni" Petar Rašić i Karlo Godec, glumci Asim Ugljen, Filip Juričić i Roko Sikavica, voditeljica Mia Kovačić, direktor i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, televizijska novinarka i voditeljica Zrinka Grancarić, glumica i pjevačica Ružica Maurus, lovci Dean Kotiga i Morana Zibar, pjevač Martin Kosovec, glumica Linda Begonja, Miss Universe Hrvatske 2025. godine Laura Gnjatović, ali i AI generirane ličnosti.

Dodjelu Večernjakove ruže svojim su nastupima uveličali i Lima Len koji je izveo svoje "Brajde", Urban koji je nastupio s "Blijeda u proljeće", Jakov Jozinović sa svojom prvom pjesmom "Polje ruža", baš kao i grupa LELEK s pjesmom "Andromeda" koja je u veljači odnijela pobjedu na Dori te će u svibnju predstavljati Hrvatsku na Euroviziji koja se odvija u Beču. Kroz večer su nas vodili Doris Pinčić Guberović i Duško Ćurlić.

Avatar Samodesno
Samodesno
08:05 21.03.2026.

Kakve novine takvi dobitnici.

ŠT
Štupser
08:51 21.03.2026.

Pa kak vas nije sram

ST
StariSokol
08:55 21.03.2026.

Jadno da jadnije ne može biti. Koje društvo.

