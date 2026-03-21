Valencia stigla do vrijedne pobjede u borbi za ostanak

Nogometaši Valencije ostvarili su treću pobjedu u posljednja četiri prvenstva kola svladavši kao gosti Sevillu s 2-0 u posljednjoj subotnjoj utakmici 29. kola La Lige.

"Šišmiši" su oba pogotka postigli u završnici prvog poluvremena. Hugo Duro je bio strijelac za vodstvo u 38. minuti, a Largie Ramazani je udvostručio prednost u petoj minuti dodatka.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Valencia je s 35 bodova privremeno skočila na 11. mjesto, dok je Sevilla s 31 bodom na 15. poziciji, ali je samo tri boda iznad zone ispadanja.

Vodeća Barcelona ima 70 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida.