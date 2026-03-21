Netanyahu: 'Poznajem mnogo čelnika, ali on mi je na samom vrhu. Ovaj čovjek znači sigurnost'

Mađarski premijer Viktor Orban "znači stabilnost, sigurnost i obranu", rekao je izraelski premijer u video poruci poslanoj konferenciji CPAC Hungary 2026 koja je održana u Budimpešti u subotu. "Želim vam se zahvaliti što se zauzimate za zapadnu civilizaciju", rekao je Benjamin Netanyahu.

"Želim vam se zahvaliti što stojite uz Izrael jer znate da je Izrael utvrda koja brani našu zajedničku civilizaciju od poplave radikalnih, fanatičnih muslimana koji ne samo što muče svoje ljude, nego također prijete našim arapskim prijateljima i ugrožavaju sve naše zemlje", kazao je. Rekao je da je Viktor Orban "kao stijena" i da posjeduje kvalitete koje jamče sigurnost i stabilnost Mađarske.

"Živimo u turbulentnim vremenima. Potrebni su čelnici koji vas mogu štititi od prijeteće plime i koji također osiguravaju sigurnost i stabilnost vlastitih zemalja", rekao je, dodavši da Orban posjeduje te kvalitete u cijelosti. "Poznajem mnogo svjetskih čelnika, i mogu vam reći da je on u samom vrhu", dodao je. Skup Konzervativne političke akcije (CPAC) održan je uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj koji se održavaju 12. travnja. Ankete daju značajnu prednost oporbenom čelniku Peteru Magyaru i njegovoj stranci Tisza u odnosu na aktualnog premijera Orbána i njegov Fidesz.