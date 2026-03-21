'ŽELIM VAM SE ZAHVALITI'

Netanyahu: 'Poznajem mnogo čelnika, ali on mi je na samom vrhu. Ovaj čovjek znači sigurnost'

Ružica Aščić/Hina
21.03.2026.
u 22:16

'Želim vam se zahvaliti što stojite uz Izrael jer znate da je Izrael utvrda koja brani našu zajedničku civilizaciju od poplave radikalnih, fanatičnih muslimana koji ne samo što muče svoje ljude, nego također prijete našim arapskim prijateljima i ugrožavaju sve naše zemlje', rekao je Netanyahu

Mađarski premijer Viktor Orban "znači stabilnost, sigurnost i obranu", rekao je izraelski premijer u video poruci poslanoj konferenciji CPAC Hungary 2026 koja je održana u Budimpešti u subotu. "Želim vam se zahvaliti što se zauzimate za zapadnu civilizaciju", rekao je Benjamin Netanyahu.

"Želim vam se zahvaliti što stojite uz Izrael jer znate da je Izrael utvrda koja brani našu zajedničku civilizaciju od poplave radikalnih, fanatičnih muslimana koji ne samo što muče svoje ljude, nego također prijete našim arapskim prijateljima i ugrožavaju sve naše zemlje", kazao je. Rekao je da je Viktor Orban "kao stijena" i da posjeduje kvalitete koje jamče sigurnost i stabilnost Mađarske.

"Živimo u turbulentnim vremenima. Potrebni su čelnici koji vas mogu štititi od prijeteće plime i koji također osiguravaju sigurnost i stabilnost vlastitih zemalja", rekao je, dodavši da Orban posjeduje te kvalitete u cijelosti. "Poznajem mnogo svjetskih čelnika, i mogu vam reći da je on u samom vrhu", dodao je. Skup Konzervativne političke akcije (CPAC) održan je uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj koji se održavaju 12. travnja. Ankete daju značajnu prednost oporbenom čelniku Peteru Magyaru i njegovoj stranci Tisza u odnosu na aktualnog premijera Orbána i njegov Fidesz.
PL
PlenkišaMaduro
22:38 21.03.2026.

Ratni zločinac i kriminalac Netanyahu hvali svog pajdu kriminalca iz Budimpešte. Nadam se da će oboje uskoro na dugogodišnju robiju.

PR
pregovarač
23:00 21.03.2026.

Ahahaha pa kud će sad srblje i dio desnice u komentarima ovdje?!? Orban i Netanyahu će napraviti male Orbibibije hahahahahaha. .. Srblje posebno mrzi "jevreja" Bibija, a voli Orbana. Orbibibi na aparatima 😁

A5
a51
22:49 21.03.2026.

koja to anketa daje značajnu prednost oporbenom čelniku Peteru Magyaru i njegovoj stranci Tisza...? nijedna...? i btw, ovaj o Orbanovoj podrsci moze samo sanjati sto izgleda da upravo i cini...ali sta kosta napisati takvo sto...? zar ne..

