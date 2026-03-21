BOŽO KOVAČEVIĆ ZA VEČERNJI:

'Energetska je kriza dokaz da Trump nije imao strategiju u napadu na Iran. Da je imao, najprije bi osigurao Hormuz'

Autor
Iva Boban Valečić
21.03.2026.
u 22:46

Jedini koji je odredio strateške ciljeve zapravo je izraelski premijer Netanyahu. Cilj je eliminirati Iran kao sigurnosnu prijetnju Izraelu, a procjena je da se to može dogoditi promjenom režima - poručio je Kovčević.

S Božom Kovačevićem, bivšim veleposlanikom i stručnjakom za vanjskopolitička i geostrateška pitanja, razgovarali smo u danima kada svijet potpuno mijenja političku, ekonomsku i stratešku fizionomiju pa smo se neminovno dotaknuli i toga kako će sve spomenuto utjecati ili već utječe na naše, domaće prilike.

Od početka rata pratimo prilično zbunjujuću retoriku SAD-a kad je riječ o ciljevima napada na Iran. Trump je najprije govorio o rušenju režima, zatim je navodio tko mu jest, a tko nije podoban za novog ajatolaha. Sada govori o nuklearnim i balističkim kapacitetima Irana. Što je zapravo, po vašemu mišljenju, strateški cilj ovog rata? 

Ukrajina Izrael Donald Trump Iran Hrvatska Geopolitika Božo Kovačević

Avatar Matija22
Matija22
23:02 21.03.2026.

Kakva kriza za amera, u americi ima oko 900 milijardera i jedan prosječan američki milijarder ima oko 50- 100 milijardi dolara , a kako novine pišu amerika je do sada oko 15 milijardi dolara potrošila na trošak od tog bombardiranjanja , usporedno radi jedna Hrvatska turistička sezona ima dobitak oko 15-20 milijardi eura . I što je to za ameriku to su naslovi za novine da ljudi čitaju , jedan milijarder iz amerike to otplati iz svog džepa .

Štupser
22:55 21.03.2026.

Trebal je Donald božu pitat

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

