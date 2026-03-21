'Energetska je kriza dokaz da Trump nije imao strategiju u napadu na Iran. Da je imao, najprije bi osigurao Hormuz'

S Božom Kovačevićem, bivšim veleposlanikom i stručnjakom za vanjskopolitička i geostrateška pitanja, razgovarali smo u danima kada svijet potpuno mijenja političku, ekonomsku i stratešku fizionomiju pa smo se neminovno dotaknuli i toga kako će sve spomenuto utjecati ili već utječe na naše, domaće prilike.



Od početka rata pratimo prilično zbunjujuću retoriku SAD-a kad je riječ o ciljevima napada na Iran. Trump je najprije govorio o rušenju režima, zatim je navodio tko mu jest, a tko nije podoban za novog ajatolaha. Sada govori o nuklearnim i balističkim kapacitetima Irana. Što je zapravo, po vašemu mišljenju, strateški cilj ovog rata?