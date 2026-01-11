Pripreme u Čatežu uzele prvi danak, ozlijedio se važan igrač plavih

Na pripremama u Čatežu priključili su se trener Mario Kovačević i veznjak Dejan Ljubičić koji su nekoliko dana rada propustili zbog povišene temperature. No, stigli su i prvi problemi, Matteo Perez-Vinlöf ozlijedio se na subotnjem treningu. Mladi je lijevi bek osjetio tetivu kod zgloba stopala pa će se u ponedjeljak zaputiti u Zagreb i odraditi magnetsku rezonanciju. Prva je to ozljeda plavih na dosadašnjem dijelu priprema u Čatežu.

Zasad se ne žele u Dinamu baviti prognozama oko težine ozljede i mogućeg trajanja oporavka, tek će pregled magnetskom rezonancijom pokazati koliko je ozbiljna ta ozljeda.

Perez-Vinlöf je na ljeto stigao u Dinamo za dva milijuna eura iz Bayerna. Odmah se izborio za mjesto u momčadi, kasnije ga je zamijenio Bruno Goda da bi se onda švedski mladi reprezentativac ponovno izborio za svoju poziciju u prvoj momčadi Dinama.