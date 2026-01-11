Naši Portali
Dinamo

Pripreme u Čatežu uzele prvi danak, ozlijedio se važan igrač plavih

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
11.01.2026.
u 16:53

U Dinamu zasad ne žele prognozirati koliko je ozbiljna ozljeda tetive zgoba, vidjet će se u ponedjeljak na pregledu magnetskom rezonancijom

Na pripremama u Čatežu priključili su se trener Mario Kovačević i veznjak Dejan Ljubičić koji su nekoliko dana rada propustili zbog povišene temperature. No, stigli su i prvi problemi,  Matteo Perez-Vinlöf ozlijedio se na subotnjem treningu. Mladi je lijevi bek osjetio tetivu kod zgloba stopala pa će se u ponedjeljak zaputiti u Zagreb i odraditi magnetsku rezonanciju. Prva je to ozljeda plavih na dosadašnjem dijelu priprema u Čatežu.

Zasad se ne žele u Dinamu baviti prognozama oko težine ozljede i mogućeg trajanja oporavka, tek će pregled magnetskom rezonancijom pokazati koliko je ozbiljna ta ozljeda. 

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Perez-Vinlöf je na ljeto stigao u Dinamo za dva milijuna eura iz Bayerna. Odmah se izborio za mjesto u momčadi, kasnije ga je zamijenio Bruno Goda da bi se onda švedski mladi reprezentativac ponovno izborio za svoju poziciju u prvoj momčadi Dinama. 
KU
Kujttim
17:23 11.01.2026.

Pripreme na temperaturi od –10 °C predstavljaju ozbiljan eksperiment i promašaj struke. Znanstvena istraživanja provedena sredinom 70-tih godina prošlog stoljeća jasno su pokazala da ovakvi uvjeti dovode do povećane ukočenosti mišića i tetiva, usporene neuromuskularne reakcije te značajno većeg rizika od ozljeda. Posljedice ovakvih priprema često postaju vidljive tek u proljeće, kroz izostanke igrača zbog bolnih prepona, ozljeda Ahilovih tetiva te povećanog rizika za ozljede koljena. Takav način rada ne samo da narušava sigurnost igrača, već i dugoročno ugrožava kvalitetu trenažnog procesa i kontinuitet natjecateljske forme. Struka i znanost stoga snažno preporučuju izbjegavanje treninga u ekstremno hladnim uvjetima. No valjda Mario Kovačević zna zašto su u Čatežu. Ili to zna Boban, šef računovodstva, sportski direktor. Nebitno. Austrijski stočari koji igraju u 4. austrijskoj ligi dođu idu na zimske pripreme u Antalyu ili Španjolsku, ali dinamo ne može???!!!

KU
Kujttim
17:17 11.01.2026.

rovođenje zimskih priprema na temperaturi od –10 °C predstavlja loš i stručno neopravdan izbor. U takvim uvjetima dolazi do značajnog smanjenja elastičnosti mišića i tetiva, usporene neuromuskularne reakcije te povećanog rizika od akutnih i preopterećenih ozljeda. Dodatni problem čine tvrda i smrznuta podloga, koja znatno povećava opterećenje na zglobove, osobito koljena i gležnjeve. Dugoročno, ovakav način priprema smanjuje kvalitetu trenažnog procesa i povećava vjerojatnost izostanaka igrača zbog ozljeda. S obzirom na ekstremne uvjete, projekcija rizika pokazuje posebno povećanu izloženost Ahilovim tetivama, koje su sklone rupture i tendinopatiji, te preponama, koje često razvijaju bol i kronična istegnuća uslijed smanjene elastičnosti i naglih promjena smjera. Iz stručne perspektive, zimske pripreme treba organizirati u uvjetima koji omogućuju sigurnost, kontinuitet rada i optimalnu adaptaciju organizma.

