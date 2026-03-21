Zoran Vitas
Zoran Vitas

Sve se svodi na utrku s vremenom. A tu gospodar nije Donald Trump

21.03.2026. u 20:01

Da rat prestane i sutra, napravljena je takva šteta da će trebati vremena da se postrojenja dovedu u red i proizvodnjom počnu utjecati na cijene nafte i plina

Izgleda da se Trumpova računica oko napada na Iran ne poklapa baš ni u čemu. Kada slušate analitičare, od Tuckera Carlsona preko onih na Al Jazeeri pa do onih na CNN-u, čut ćete kako je Trump i krug oko njega morao znati da je eskalacija poput one koju gledamo moguća. I ona se sada dogodila. Sjedinjene Države doista imaju ogromne rezerve nafte i plina pa se čini kako u ovoj situaciji mogu biti konačan pobjednik jer su u situaciji da postanu glavni svjetski opskrbljivač s obzirom na štete u energetskim kapacitetima Zaljeva.

No, to nije baš tako jednostavno. Jer, da jest, zašto bi se Trump poigravao idejom da ukine sankcije na iransku naftu koja je već na tankerima, kao što je to učinio nedavno za rusku? Zašto bi dopuštao prolaz nafti kroz Hormuški tjesnac prema azijskom tržištu, a to čine i Iranci? Napraviti takav zaokret praktično cijelog tržišta nije lako, nije lako odjednom povećati proizvodnju škriljevačke nafte na američkim nalazištima, a također, cijena goriva na crpkama u samoj Americi raste isto kao i drugdje. Riječ je o cijelom dolaru za galon goriva. Također, velike ekonomije poput Kine imaju vlastite velike rezerve nafte, plina i derivata. Pa se sve, čini se, svodi na utrku s vremenom. A tu gospodar nije Donald Trump.

Ključne riječi
nafta Saudijska Arabija Katar Iran rat na Bliskom istoku Donald Trump

Komentara 3

Pogledaj Sve
XM
Xman
20:40 21.03.2026.

Nevjerovatno je koliko je gup ali su ga zidovi doveli na vlast da sa njima odradi posao .Mnogi su znali pokupovali dionice prije pocetka rata a prodace ih takodje na vrijeme i zgrnuti finu lovu.Gledam ga sinoc gdje ga pitaju o krstarecim raketama tomahovk,kakve gluposti prica pa to je zanepovjerovati.

SI
sisavac
20:37 21.03.2026.

U ovoj zemlji ima ljudi bez mozga. Naposati da bu amerika mogla biti glavni opskrbljivač naftom i plinom..... Ignorirati činjenicu da proizvode 12 mil barela dnevno a troše 22...

AO
AP_ozempicoid
20:21 21.03.2026.

US ne mogu postati glavni svjetski opskrbljivač jer su i sami neto uvoznik nafte. Pokrivenost potrošnje proizvodnjom im je svega 2/3.

