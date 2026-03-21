Sve se svodi na utrku s vremenom. A tu gospodar nije Donald Trump

Izgleda da se Trumpova računica oko napada na Iran ne poklapa baš ni u čemu. Kada slušate analitičare, od Tuckera Carlsona preko onih na Al Jazeeri pa do onih na CNN-u, čut ćete kako je Trump i krug oko njega morao znati da je eskalacija poput one koju gledamo moguća. I ona se sada dogodila. Sjedinjene Države doista imaju ogromne rezerve nafte i plina pa se čini kako u ovoj situaciji mogu biti konačan pobjednik jer su u situaciji da postanu glavni svjetski opskrbljivač s obzirom na štete u energetskim kapacitetima Zaljeva.



No, to nije baš tako jednostavno. Jer, da jest, zašto bi se Trump poigravao idejom da ukine sankcije na iransku naftu koja je već na tankerima, kao što je to učinio nedavno za rusku? Zašto bi dopuštao prolaz nafti kroz Hormuški tjesnac prema azijskom tržištu, a to čine i Iranci? Napraviti takav zaokret praktično cijelog tržišta nije lako, nije lako odjednom povećati proizvodnju škriljevačke nafte na američkim nalazištima, a također, cijena goriva na crpkama u samoj Americi raste isto kao i drugdje. Riječ je o cijelom dolaru za galon goriva. Također, velike ekonomije poput Kine imaju vlastite velike rezerve nafte, plina i derivata. Pa se sve, čini se, svodi na utrku s vremenom. A tu gospodar nije Donald Trump.