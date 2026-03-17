FOTO Grad bez prvoligaša gradi novi, moderan stadion: Poznato je i kako će izgledati

Osmi najveći grad u Hrvatskoj, Slavonski Brod, obznanio je kako se planira izgradnja modernog novog nogometnog stadiona s odgovarajućim kapacitetom. Plan grada je da se uz stadion urbanizira i lokalni prostor što bi trebalo pridonijeti razvoju sporta u gradu. Prema dostupnim informacijama, stadion bi trebao imati i adekvatne prateće sadržaje za gledatelje, dodatne sportske aktivnosti i infrastrukturu za igrače.

Grad je na svom službenom Facebook profilu sada podijelio i vizualne prikaze i otkrio kako bi stadion trebao izgledati. Naglasak je stavljen na funkcionalnost zdanja, ali i na estetiku jer žele da izgledom prati urbanom prostoru u kojem će se nalaziti.

- Radovi na izgradnji zapadnog dijela južne tribine Stadiona kraj Save u Slavonskom Brodu nastavljaju se kontinuirano, a izvedeni zahvati jasno ocrtavaju budući izgled modernog sportskog kompleksa.

Do danas je u potpunosti dovršena armiranobetonska konstrukcija tribine, uključujući zidove atike, te je kompletno montirana čelična konstrukcija nadstrešnice iznad tribine koja je pokrivena profiliranim limom.

U građevinskom dijelu izvedeni su pregradni zidovi prizemlja te veći dio prvog kata. Na tim etažama montirane su i elektroinstalacije te vodovodne instalacije. U prizemlju su završeni radovi žbukanja zidova, izvedena je termoizolacija podova prizemlja i kata, a u prizemlju je postavljena i cementna glazura.

Dio fasadne stolarije već je montiran, dok su u tijeku radovi na izvedbi fasade građevine. Paralelno se izvode i ostali instalaterski radovi koji obuhvaćaju sustave električne energije, grijanja, vodovoda i odvodnje.

Na krovištu nadstrešnice južne tribine u potpunosti je izvedena i solarna elektrana. Trenutno je u tijeku ispitivanje sustava.

Nova tribina površine 840 četvornih metara bit će opremljena s 666 sjedećih mjesta te dodatnim prostorima namijenjenima gledateljima, nogometašima, medijima i tehničkom osoblju. U unutrašnjosti su planirani radni prostori za medije, restoran s pratećim sadržajima, prostori za MUP te više servisnih i tehničkih prostorija.

U prizemlju su predviđeni punkt za prodaju ulaznica, zdravstvena prostorija i skladište opreme, dok se ispod tribine nalaze prostori za redare, tehničke sustave i sanitarni čvorovi za posjetitelje. Medijskim predstavnicima osiguran je poseban ulaz te pristup tzv. mixed zoni za kratke izjave nakon utakmica. Sanitarije za osobe s invaliditetom dostupne su u skladu istočne tribine, koje koriste i posjetitelji nove južne tribine.

Ovim zahvatima stadion postupno dobiva suvremene sadržaje koji će dodatno unaprijediti uvjete za održavanje sportskih događaja te podići kvalitetu boravka posjetitelja - stoji na službenoj stranici grada.

Slavonski brod prvoligaški klub nema još od sezone 2003./04. kada je Marsonia ispala iz prvog ranga. Taj se klub danas bori za vrh 3.NL Istok (četvrtog ranga hrvatskog nogometa), a istovremeno muku muče s financijama. Prošle godine izdali su svoj službeni 15-godišnji plan koji predviđa povratak u HNL i igranje Lige prvaka. Čini se kako zasad stvari ne idu po planu.