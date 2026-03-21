PSG lakoćom svladao Nicu i vratio se na vrh ljestvice

Aktualni francuski i europski prvak Paris Saint-Germain lakoćom je došao do pobjede 3-0 na gostovanju u Nici, a s nova tri boda Parižani su se vratili na vrh prvenstvene ljestvice.
Na poluvremenu je momčad Luisa Enriquea imala samo gol prednosti zaslugom Nuna Mendesa koji je u 42. minuti bio precizan iz kaznenog udarca. U 49. minuti prednost je udvostručio Desire Doue. Nica je u 61. minuti ostala s desetoricom igrača nakon što je isključen Ndayishimiye, a brojčanu prednost su u završnici dvoboja iskoristili Pedro Fernandez (81) i Warren Zaire-Emery (85).
Vodeći PSG sada ima 60 bodova, jedan više od Lensa, ali i utakmicu manje. Nica je s 27 bodova na 15. mjestu, posljednjem koje donosi opstanak u Ligue 1.
