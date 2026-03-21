DEMOGRAFSKE PROMJENE

Tajne želje stranih radnika

Autor
Dijana Jurasić
21.03.2026.
u 20:47

Filipinci prednjače po želji za ostankom u Hrvatskoj, a Nepalci, iako ih je prema podacima najviše, unutar svojih grupa prigovaraju da se favoriziraju 'Filipinosi'

Uvoz radnika, koji je naša konstanta proteklih godina zbog demografskih problema, što je država dugo ignorirala, ne može se promatrati isključivo iz ekonomske perspektive te kao da je riječ samo o nadomještanju potrebne radne snage jer nam dolaze ljudi sa svojim potrebama i problemima, a ne samo radna snaga. I ti ljudi žele veće plaće, bolje radne, stambene i životne uvjete pa to što su u početku, dok su na privremenom boravku, uglavnom relativno zadovoljni ne znači da će tako i ostati kada dobiju pravo na dugotrajni boravak. Iako živimo u globaliziranom svijetu migracije su jednako kompleksne na osobnoj i društvenoj razini kao što su bile i u bližoj i daljoj povijesti.

Ključne riječi
Hrvatska Arapi Indijci Nepalci filipinci imigranti strani radnici

AO
AP_ozempicoid
21:02 21.03.2026.

Nemaju oni nikakve tajne želje nego potpuno očekivane prirodne potrebe. Kratkoročno instant političko rješenje postat će dugoročno problem ostatku stanovništva. Uglavnom se radi o mlađoj muškoj populaciji onakvoj kakva je u skandinavskim zemljama dovela do porasta stope seksualnih delikata.

Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
21:14 21.03.2026.

U Hrvatskoj nema manjka radne snage. Ima samo viška pohlepe kod poslodavaca i "poduzetnika". Raduje me činjenica da će ih uvezena radna snaga u konačnici više koštati nego domaća.

AN
AntePortas9
21:12 21.03.2026.

Ovaj scenarijo je viđen u Europi. Rezultate vidimo.

