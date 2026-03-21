Tajne želje stranih radnika

Uvoz radnika, koji je naša konstanta proteklih godina zbog demografskih problema, što je država dugo ignorirala, ne može se promatrati isključivo iz ekonomske perspektive te kao da je riječ samo o nadomještanju potrebne radne snage jer nam dolaze ljudi sa svojim potrebama i problemima, a ne samo radna snaga. I ti ljudi žele veće plaće, bolje radne, stambene i životne uvjete pa to što su u početku, dok su na privremenom boravku, uglavnom relativno zadovoljni ne znači da će tako i ostati kada dobiju pravo na dugotrajni boravak. Iako živimo u globaliziranom svijetu migracije su jednako kompleksne na osobnoj i društvenoj razini kao što su bile i u bližoj i daljoj povijesti.