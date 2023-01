Vatreni kojem prijete suspenzija i zatvor u teškom je stanju: 'Ne znam koliko dugo će izdržati'

🎙TIM WALTER | “En cuanto a Vuskovic, en estos momentos todo es una incógnita. El caso está ahora mismo en manos de la Agencia Nacional de Dopaje, así que no tenemos acceso a ningún tipo de información. No sabemos lo que está pasando, por lo que no podemos hacer nada”.#HSV pic.twitter.com/Gds3t8Sexz