Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIMIO BATINE

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Jake Paul v Anthony Joshua
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
26.12.2025.
u 11:16

Paul je nedavno na društvenim mrežama videom i fotografijama pokazao kako mu lice izgleda nakon brutalnog nokauta

Nekada YouTuber, a danas boksač Jake Paul izgubio je prošlog vikenda boksački meč od bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Anthonyja Joshue. Po mnogima, ovo je bio jedan od najneravnopravnijih mečeva u povijesti, a to se i vidjelo u samoj borbi koja se većinom svela na Paulovo bježanje od Joshue i pokušaje kontriranja.

Bivši svjetski prvak ga je napokon 'ulovio' u petoj rundi kada ga je dva puta poslao u nokdaun, a potom ga u šestoj rundi nokautirao. Paul je praktički odmah nakon meča krenuo prema bolnici gdje je magnetska rezonanca otkrila kako ima dvostruki prijelom čeljusti zbog čega je operiran.

Dalic

Paul je nedavno na društvenim mrežama videom i fotografijama pokazao kako mu lice izgleda nakon brutalnog nokauta. Rekao je kako su ga Joshuini udarci koštali i nekoliko zuba, a lice mu je naotečeno i puno modrica. On je u podcastu 'Impaulsive' koji vodi njegov brat Logan rekao kako je osjećaj "kao da ima bejzbolsku lopticu u ustima".

Također je jasno dao do znanja kako ne planira odustati od boksa već će nastaviti trenirati čim bude mogao. Neki se brinu kako bi njegova priča mogla biti gotova jer su se boksači znali umiroviti zbog dvostrukog prijeloma čeljusti. Paul se pak nada kako će se moći vratiti treninzima kroz četiri do šest tjedana.

Ključne riječi
nokaut Anthony Joshua Jake Paul

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!