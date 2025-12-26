YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Nekada YouTuber, a danas boksač Jake Paul izgubio je prošlog vikenda boksački meč od bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Anthonyja Joshue. Po mnogima, ovo je bio jedan od najneravnopravnijih mečeva u povijesti, a to se i vidjelo u samoj borbi koja se većinom svela na Paulovo bježanje od Joshue i pokušaje kontriranja.

Bivši svjetski prvak ga je napokon 'ulovio' u petoj rundi kada ga je dva puta poslao u nokdaun, a potom ga u šestoj rundi nokautirao. Paul je praktički odmah nakon meča krenuo prema bolnici gdje je magnetska rezonanca otkrila kako ima dvostruki prijelom čeljusti zbog čega je operiran.

Paul je nedavno na društvenim mrežama videom i fotografijama pokazao kako mu lice izgleda nakon brutalnog nokauta. Rekao je kako su ga Joshuini udarci koštali i nekoliko zuba, a lice mu je naotečeno i puno modrica. On je u podcastu 'Impaulsive' koji vodi njegov brat Logan rekao kako je osjećaj "kao da ima bejzbolsku lopticu u ustima".

Također je jasno dao do znanja kako ne planira odustati od boksa već će nastaviti trenirati čim bude mogao. Neki se brinu kako bi njegova priča mogla biti gotova jer su se boksači znali umiroviti zbog dvostrukog prijeloma čeljusti. Paul se pak nada kako će se moći vratiti treninzima kroz četiri do šest tjedana.