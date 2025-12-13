Naši Portali
ILEGALAN PRELAZAK

FOTO/VIDEO Vojska i policija na nogama nakon otkrića tajnog tunela na granici s Bjelorusijom: Objavljene snimke

Poljska
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.12.2025.
u 16:07

Zahvaljujući elektroničkim sustavima, službenici Granične straže brzo su utvrdili da je kroz tunel u kratkom vremenu u Poljsku ušlo preko 180 stranaca

Granična straža Poljske otkrila je još jedan tunel iskopan ispod poljsko-bjeloruske granice u blizini Narewke u regiji Podlasie. Migranti su koristili konstrukciju za ilegalni prelazak granice. Privedeno je više od 130 stranaca, a potraga za preostalim osobama je u tijeku. Tunel dug nekoliko desetaka metara ispod barijere i tehničke ceste bio je visok otprilike 1,5 metara. Njegov ulaz, skriven u šumi, nalazio se otprilike 50 metara na bjeloruskoj strani granice, dok se izlaz nalazio otprilike 10 metara od barijere na poljskoj strani. Zahvaljujući elektroničkim sustavima, službenici Granične straže brzo su utvrdili da je kroz tunel u kratkom vremenu u Poljsku ušlo preko 180 stranaca. Kao rezultat poduzetih hitnih akcija, do sada je uhićeno preko 130 osoba, a potraga za preostalim počiniteljima ilegalnih prelazaka granice je u tijeku, priopćili su.

Osim graničara, u operaciji sudjeluju vojnici i policajci, a koriste se i psi pomagači. Među uhićenim strancima bili su prvenstveno državljani Afganistana i Pakistana, te državljani Indije, Nepala i Bangladeša.

Istovremeno, službenici Granične straže pritvorili su dva vozača, 69-godišnjeg stanovnika Malopoljskog vojvodstva i 49-godišnjeg litavskog državljanina, koji su došli po migrante. Vjeruje se da su muškarci prevezli strance u Zapadnu Europu. Protiv njih se provodi daljnji postupak. Ovo je četvrti tunel ispod granice s Bjelorusijom koji su ove godine otkrili službenici. 
FE
felis29
16:46 13.12.2025.

Svi hoće u tu "mrsku tvorevinu" koja se zove EU. Kako to?

DE
Dex
17:02 13.12.2025.

kako to da svi bježe iz raja na zemlji koji se zove Rusija?

ZR
Zrinskifrankopan12
17:25 13.12.2025.

Dex,glup rodjen ili si postao

