Dinamu lagan posao ako ispadne od Mađara, protivnika doznala i Rijeka

U Nyonu su izvučeni parovi play-offa kvalifikacija Europske lige. Rijeka će, ako prođe škotski Aberdeen, igrati protiv belgijskog Genta i ciparskog AEK Larnaca.

Protivnika je doznao i Dinamo ako ga u kvalifikacijama za Ligu prvaka izbaci Ferencvaros. Tada će se modri za ulazak u skupini Europske lige boriti s pobjednikom susreta izraelskog Tel Aviva i litavske Suduve.

I Riječani i Zagrepčani bi u prvim utakmicama bili domaćini, a u uzvratima gosti.

Prve utakmice doigravanja za Europsku ligu na rasporedu su 22. kolovoza, a uzvrati su tjedan dana poslije.

Momčadi koje budu uspješnije u dvije utakmice plasirat će se u grupnu fazu Europske lige za koju će ždrijeb biti održan 30. kolovoza u Monte Carlu, s početkom u 13 sati.

Europska liga - ždrijeb doigravanja

PUT PRVAKA

Maccabi Tel Aviv (Izr) / Suduva (Lit) - DINAMO (HRV) / Ferencvaros (Mađ)

Crvena zvezda (Srb) / Kopenhagen (Dan) - Riga (Lat) / HJK Helsinki (Fin)

CFR Cluj (Rum) / Celtic (Ško) - Šerif (Mol) / AIK (Šve)

Ararat (Arm) / Saburtalo (Gru) - Dudelange (Luk) / Nomme Kalju (Est)

Ludogorec (Bug) / The New Saints (Wal) - Maribor (Slo) / Rosenborg (Nor)

Sutjeska (CG) / Linfield (S. Irs) - APOEL (Cip) / Qarabag (Aze)

Slovan Bratislava (Slk) / Dundalk (Irs) - PAOK (Grč) / Ajax (Niz)

Astana (Kaz) / Valletta (Mal) - Sarajevo (BIH) / BATE Borisov (Bje)

GLAVNI PUT

Torino (Ita) / Šahtjor Soligorsk (Bje) - Pjunik (Arm) / Wolverhampton (Eng)

Universitatea Craiova (Rum) / AEK (Grč) - Sparta Praga (Češ) / Trabzonspor (Tur)

Legia Varšava (Polj) / Atromitos (Grč) - Midtjylland (Dan) / Rangers (Ško)

Feyenoord (Niz) / Dinamo Tbilisi (Gru) - Norrkoping (Šve) / Hapoel Beer-Sheva (Izr)

FCSB (Rum) / Mlada Boleslav (Češ) - Ventspils (Lat) / Vitoria (Por)

AEK Larnaca (Cip) / Gent (Bel) - RIJEKA (HRV) / Aberdeen (Ško)

Haugesund (Nor) / PSV Eindhoven (Niz) - Austria Beč (Aut) / Apollon Limassol (Cip)

Luzern (Švi) / Espanyol (Špa) - CSKA Sofija (Bug) / Zorja Luhansk (Ukr)

Partizan (Srb) / Malatyaspor (Tur) - Molde (Nor) / Aris (Grč)

Brondby (Dan) / Braga (Por) - Thun (Švi) / Spartak Moskva (Rus)

Malmo (Šve) / Zrinjski (BIH) - Neftči (Aze) / Bnei Yehuda Tel Aviv (Izr)

Lokomotiv Plovdiv (Bug) / Strasbourg (Fra) - Vaduz (Lih) / Eintracht (Njem)

Mariupol (Ukr) / AZ Alkmaar (Niz) - Royal Antwerp (Bel) / Viktoria (Češ)