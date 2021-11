VIDEO Ćiro za Večernji TV: Dalić me nadmašio jer se više molio Bogu od mene

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je na Poljudu Rusiju 1:0 i plasirala se na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022., što nije promaklo treneru svih trenera, veliko Miroslavu Ćiri Blaževiću.

S njim je razgovarala naša novinarka Eva Grgić i imala što za čuti jer neumorni Ćiro secirao je svaki detalj. Bez dlake na jeziku, naravno! Najprije, progovorio je o svom zdravlju.

- Dijagnoza je teška i zabrinjavajuća. Imao sam teške bolove, ali kad je počela utakmica, shvatio sam da mi je najveća briga hoćemo li zabiti gol. Kad sam već posumnjao, pao je gol i mojoj sreći nije bilo kraja.

Luka živi za ovo

Pohvalio je izbornika Zlatka Dalića, u kojeg nikad nije sumnjao i koga je uvijek zagovarao.

- On je velik stručnjak, znalac i divan čovjek. Jako mi je drago zbog njega i iako sam sumnjao, umirio me. Ono što je možda najbolje u njegovom mandatu jest mladost koju je stvorio, budućnost - kazao je Ćiro.

Biranim riječima opisao je i Matea Kovačića, kojeg nije nakon Europskog prvenstva spominjao u najpozitivnijem kontekstu. Njega vidi kao nasljednika za Luku Modrića.

- On demantira svoju dom, još uvijek ima mladenačke vrline. Čekaj, do kada je to? Radi se o fenomenu i bio sam sretan kad je najavio da će i na SP-u biti uz reprezentaciju. Luka živi za to, sprema se i pokazatelj je da se u nogometu vijek trajanja igrača produljio. To je postigao sportskim životom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 14.11.2021., Split - Stadion Poljud, kvalifikacijska utakmica za odlazak na SP u Qataru izmedju reprezentacije Hrvatske i Rusije.

Nakon epiteta, uslijedile su kritike. Ali na račun nedostatne infrastrukture.

- Zar je moguće da nema političara koji će reći da je dosta i napraviti stadion adekvatan poziciji tih nogometaša. Mi smo viceprvaci, a nemamo stadiona. Veliki sam pobornik Plenkovića i nadam se da će riješiti taj problem. Pozivam ih, ali to je problem koji se provlači 20 i više godina, a uvjeren sam da će ga Plenković riješiti.

Nakon pobjede na Poljudu "spojilo se nebo sa zemljom", ali pjesma nije prestala.

- To smo mi Hrvati, sa svim manama i kvalitetama. Vrijeđali su me, govorili da sam peder, ali nisu shvaćali da ja to doživljavam kao kompliment. U svakom slučaju, nikad se nisam ljutio. I to mi je omogućilo da bezbolno prođem taj period. Fali mi, nitko mi više ne viče "Ćiro, pederu", viču mi "Ćiro, majstore".

Budalama smeta Thompson

Trener svih trenera se plasirao na dva velika natjecanja i bio brončani u Francuskoj, no Dalić je to sve nadmašio.

- Neki me pitaju jesam li ljubomoran, a meni je drago kao svakom učitelji kad ga učenik nadmaši. A on je mene nadmašio. Ponovit ću zašto mislim da je bolji... Više se Bogu molio od mene, veći je vjernik. Moram poraditi na tome - uz smijeh je kazao Ćiro.

Uskoro će 30. obljetnica pada Vukovara...

- Ova pobjeda nije slučajna, ujedinila nas je. I moram reći, ovi kojima smeta Thompsonova pjesma, budale! Moraju se pomiriti s tim napokon.

Na kraju se još jednom osvrnuo na splitsku publiku i pohvalio je, kao i ambijent, ali i one koji su odlučili susret s Rusima postaviti na Poljud.