Legenda Hajduka za Večernji: Više nitko ne može poreći da je Dalić na vrhu u povijesti!

Put nije bio najlakši, ali je apsolviran. Hrvatska reprezentacija se pobjedom protiv Rusije na Poljudu plasirala na šesto uzastopno veliko natjecanje. Hrvatska je u susretu protiv Rusa bila apsolutno dominantna, a jedini pogodak je zabila s puno sreće nespretnim autogolom Kudrjašova u završnici. Utakmicu s nama analizira legenda hrvatskog nogometa i Hajduka, bivši stoper reprezentacije Jugoslavije, Ivan 'Iko' Buljan koji nam se presretan javio nakon susreta.

- Moje najiskrenije čestitke reprezentaciji! Da, imali smo sreće na kraju s tim golom, ali smo svojom igrom i dominacijom i zaslužili malo te sreće. Kad pogledamo statistički, šanse, posjed lopte, ma po svakom pogledu u utakmici smo bili bolji i jedini valjani zaključak je da smo zasluženo pobijedili na Poljudu. Imali smo velik broj prilika i nismo bili najkonkretniji i najkoncentriraniji u završnici - započeo je pozitivni Ivan Buljan, koji je utakmicu gledao iz komfora svojeg doma.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 14.11.2021., Split - Stadion Poljud, kvalifikacijska utakmica za odlazak na SP u Qataru izmedju reprezentacije Hrvatske i Rusije.

Kako je na utakmicu utjecala ogromna kiša na Poljudu? Je li to našoj reprezentaciji olakšalo ili otežalo posao u odnosu na suparnika?

- Ogromna kiša je išla u prilog Rusima jer je usporila našu igru i prisilila nas da igramo na te centaršuteve s distance. Kad imaš ovakvo nevrijeme na terenu puno je lakše braniti se nego napadati. Iznenadilo me je u startu što su Rusi počeli igrati jako visoko i nadmetati se s nama s namjerom da nam ne dozvole da uđemo u igru i kontroliramo loptu, no vrlo brzo je to nestalo i na terenu se ubrzo pokazalo tko je tko, pokazalo se da smo apsolutno nadmoćni.

Hrvatska je sedma reprezentacija koja je osigurala nastup na SP-u u Kataru. Kako Buljan to vidi, mogu li vatreni ponovno briljirati na Mundijalu u prosincu iduće godine?

- Imamo vrhunsku reprezentaciju za Katar i za očekivati je velik rezultat tamo. Imamo jako dobro raspoređenu kvalitetu, a i jako široku klupu tako da mislim da nećemo imati nikakvih problema. Treba naglasiti da sad u reprezentaciji imamo i dobar broj mladih igrača koji imaju strašan potencijal i koji će do SP-a podignuti svoju razinu igre barem za 15 do 20 posto - kaže Buljan.

Ovom pobjedom izbornik vatrenih Zlatko Dalić je, uz već srebro iz Rusije kao najveći uspjeh u povijesti reprezentacije, posto prvi izbornik koji je Hrvatsku doveo na tri velika natjecanja, i to uzastopno. Čini li ga to najboljim izbornikom Hrvatske u povijesti?

- Uvijek postoje ljudi koji hoće ili neće simpatizirati nekoga. Možemo mi raspravljat o tome kojeg izbornika volimo ili ne volimo, za kojeg izbornika mi smatramo da je najbolji. To su sve mišljenja, ali više nitko ne može poreći da je Zlatko Dalić najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije jer to govore stroge činjenice i brojke. Rezultat pobija svako mišljenje i teoriju, a ovakav rezultat se nipošto ne smije omalovažavati i negirati - zaključio je Buljan.