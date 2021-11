Dalić se ispričao bivšem reprezentativcu pa nam otkrio gdje u proljeće vodi vatrene

Ni 24 sata nakon jedne od najvećih pobjeda na klupi hrvatske reprezentacije, izbornik Zlatko Dalić već počinje pripreme za dinamičnu 2022. godinu, u kojoj prvi put u povijesti Hrvatsku čekaju čak dva službena natjecanja: Liga nacija i Svjetsko prvenstvo.

Tako Dalić intenzivno radi na planiranju pripremnih utakmica za ožujak, i za sada je na ideji koju treba razraditi.

– Moj plan je u ožujku 2022. godine odvesti reprezentaciju na Bliski istok, u podneblje u kojemu će se održati Svjetsko prvenstvo, i tamo odigrati dvije prijateljske utakmice. Ne znam s kojim suparnicima, budući da se u Aziji u to vrijeme još igraju kvalifikacijske utakmice, no ostajem pri tom planu i u sljedećem razdoblju ćemo raditi na tome – kazao nam je jučer izbornik.

Ne znam kome bih se inatio

O 2022. godini ćemo nešto kasnije, no vratimo se na izbornikovu emotivnu splitsku nedjelju, u kojoj je na neobičan, ali dirljiv način proslavio pobjedu nad Rusima. Olakšanje, sreća, inat? Što su sve sadržavale vaše suze, pitali smo Dalića.

– Ne znam kome bih se inatio. Jednostavno, slomilo me nakon silnoga pritiska kojemu smo bili izloženi i koji smo tom pobjedom zbacili s leđa. Nakupilo se u meni svega i suze su krenule same od sebe, onako baš bez kontrole – kaže izbornik.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 14.11.2021., Split - Stadion Poljud, kvalifikacijska utakmica za odlazak na SP u Qataru izmedju reprezentacije Hrvatske i Rusije. Izbornik Hrvatske reprezentacije Zlatko Dalic.

Jesu li u mislima tada i roditelji u Livnu, cijela obitelj? Jeste li njima posvetili ovu pobjedu?

– Pobjedu sam posvetio cijelome našemu narodu znajući koliko im svima ona znači. Znate da mi kao reprezentacija uvijek želimo najbolje, da ulažemo enorman trud, da su ti igrači potpuno “izgorjeli” u posljednjih nekoliko nastupa, ali i herojski iznijeli pobjedu na svojim leđima – nastavlja izbornik.

Jeste li, duboko u sebi, ikada pomislili da nećete uspjeti, na primjer nakon kiksa u Osijeku sa Slovacima?

– Moja vjera u igrače bila je ogromna, ali priznajem da sam se u Osijeku zapitao: “Kako to nismo mogli riješiti?” No, poznavajući svoje igrače, nikada nisam gubio vjeru jer smo cijelo vrijeme bili u situaciji da ovisimo sami o sebi. To je iznimno važno. Istodobno, mislio sam da će Rusi ipak negdje kiksati i olakšati nam situaciju, no kada nisu, duboko sam vjerovao u karakter, sposobnost i kvalitetu svojih igrača. Njima je ovo najveća nagrada – nastavlja Dalić.

Neću ostati sto godina

Koliko će nas u pripremama za SP omesti Liga nacija, natjecanje u kojemu se, blago rečeno, baš nismo napobjeđivali?

– Liga nacija će nam dobro doći, bez obzira na činjenicu da u njoj nismo dobro igrali. No mi smo u njoj isprobavali igrače te na neki način žrtvovali rezultat. Da, jasno mi je da se i pobjedničko ozračje stvara s rezultatima, ali mi smo i tu sačuvali svoj status u elitnoj skupini. Ostajem pri svome stavu da nam sudari s najjačim reprezentacijama koriste, mnogo više nego da se sastajemo sa selekcijama iz četvrte kategorije.

Bivši izbornik Štimac kaže da bi vam Savez već trebao ponuditi novi ugovor. Biste li na njega pristali?

– Nisam o tome razmišljao iako ću, naravno, sjesti s ljudima iz HNS-a i saslušati njihove ideje. Ovo što sam upravo doživio s reprezentacijom nema cijenu, ja u ovom poslu zaista uživam, ali opet ne mislim ostati izbornik sto godina. Treba i drugim, mlađim ljudima u nekome trenutku dati šansu – uzvraća Dalić.

Kakvu Hrvatsku možemo očekivati u Kataru? Neki od igrača bit će u ozbiljnim veteranskim godinama.

– S obzirom na bogatstvo naših mladih igrača, ova reprezentacija može samo napredovati. Ali oni kao momčad mogu napredovati samo uz pomoć starijih, Modrića, Lovrena, Vide i Perišića. U tom smislu oni imaju posebnu važnost.

Ako još budemo napredovali, očekujete li opet borbu za medalju na SP-u?

– Kad kažem napredovati, tu mislim napredovati za proći skupinu – kaže Dalić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 28.06.2021., Kopenhagen, Danska - Stadion Parken. UEFA Europsko prvenstvo 2020, osmina finala, Hrvatska - Spanjolska. Milan Badelj; Jona David Badelj Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Još jedan osvrt na Štimca. Kaže on kako treba sve učiniti da se Ante Rebić vrati u reprezentaciju.

– Pa zar mi nemamo sada ljepših tema za razgovor od te? Već sam puno puta kazao kako sam u interesu hrvatske reprezentacije spreman za razgovor sa svakim i oprostiti svakome. Ego Zlatka Dalića nikada nije bio problem. No istodobno ostajem pri svome stavu da onaj tko se ne drži reda, tko ne poštuje hijerarhiju u reprezentaciji, ne može biti s nama – jasan je izbornik.

Je li Livaković zaslužio premještaj na klupu nakon svega što je dao reprezentaciji i kako je on to podnio?

– Livakoviću je to teško palo, no nismo zbog toga izgubili Livakovića. Ovo će mu biti samo plus, poticaj da bude bolji. Livaković je i dalje naš vratar broj jedan, a sada smo samo honorirali bolju formu i dali šansu Grbiću. A ako jedan Lovren, jedan Vida mogu biti na klupi, a igrač Borussije Dortmund Pongračić ili strijelac 20 golova Čolak mogu biti na tribini, onda i Livaković može podnijeti klupu – pojašnjava Dalić.

Puno ste igrača promijenili nakon SP-a. Tko vam od onih kojih više nema najviše nedostaje?

– Milan Badelj izgubio je poziciju u reprezentaciji jer sam se nakon Eura odlučio na mlađe igrače. S njim se nisam čuo nakon Eura, na čemu mu se ispričavam, a Milan je zbog odnosa prema reprezentaciji, svoje pozitive, potpore koju je uvijek davao suigračima pravi nogometni gospodin – zaključio je izbornik Zlatko Dalić.