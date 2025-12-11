VIDEO Novak Đoković u gluho doba noći iznenadio obožavatelje, ovo doslovno ledi krv u žilama

Novak Đoković, jedan od najvećih tenisača u povijesti, iskoristio je boravak u Kopenhagenu za potez koji je mnoge ostavio bez daha. Na društvenim mrežama podijelio je snimku noćnog kupanja u jednom od zaleđenih gradskih kanala, izazvavši lavinu komentara. Dok su se jedni divili njegovoj hrabrosti, drugima se ledila krv u žilama. Ipak, za Đokovića, poznatog po strogom režimu i metodama za očuvanje tjelesne snage, ovo nije bio hir, već spoj osobnog rituala i poštovanja prema lokalnoj kulturi. S osmijehom na licu pokazao je da uživa u ledenom izazovu koji je za njega dio redovite rutine oporavka.

Ono što se čini kao ekstreman pothvat, u Danskoj i ostatku Skandinavije predstavlja duboko ukorijenjenu tradiciju. Zimsko kupanje, često u kombinaciji sa saunom, način je života i metoda za borbu protiv dugih i mračnih zima. Danci vjeruju da ih uranjanje u ledenu vodu jača, podiže raspoloženje i potiče osjećaj zajedništva, što je ključno za održavanje mentalne ravnoteže tijekom "sezone tuge", kako često nazivaju razdoblje s manjkom sunca. Za Đokovića, koji godinama koristi ledene kupke, dolazak u Kopenhagen bio je idealna prilika da spoji ugodno s korisnim.

Prednosti naglog izlaganja hladnoći, poznatog i kao kontrastna terapija, znanstveno su potkrijepljene. Izmjena toplog i hladnog potiče vazokonstrikciju – širenje i sužavanje krvnih žila – što poboljšava cirkulaciju i pomaže u izbacivanju toksina. Ovaj proces ne samo da smanjuje upalu mišića i ubrzava oporavak, već djeluje i kao snažan poticaj za mentalno zdravlje. Šok od hladne vode potiče lučenje dopamina, poznatog kao "hormon sreće", te pomaže u razbijanju mentalne magle i umora, zbog čega se mnogi nakon ledene kupke osjećaju euforično.

Đoković nije jedini vrhunski sportaš koji se kune u blagodati ledene vode; Cristiano Ronaldo i Bradley Cooper samo su neki od poznatih zaljubljenika u ovaj ritual. Vrhunski sportaši često koriste ledene kupke prije natjecanja kako bi stimulirali moždanu aktivnost i poboljšali fokus. Ipak, stručnjaci upozoravaju na oprez jer ekstremna hladnoća može biti opasna za osobe s određenim zdravstvenim stanjima, stoga se prije upuštanja u ovakve aktivnosti preporučuje potražiti savjet liječnika. Đokovićev posjet Kopenhagenu, međutim, nije bio isključivo turističke prirode. Poznato je da je tenisač 2022. godine kupio dansku farmaceutsku tvrtku, a u gradu se nalazi i poslovnica njegovog brenda sokova.