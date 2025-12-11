Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
FOTO Ovo je mjesto užasa kod Slavonskog Broda, vatrogasac potvrdio: Troje je mrtvih
Poslušaj
Prijavi grešku
OSUĐEN NA ČETIRI GODINE

Proslavljeni borac mora u zatvor! Sudjelovao u otmici: 'Namjestili su mi, nemaju dokaza!'

Screenshot Instagram
Autor
Patrik Mršnik
11.12.2025.
u 09:07

Jedan od najpoznatijih svjetskih kickboksača i zvijezda Gloryja, Jamal Ben Saddik, osuđen je na četverogodišnju zatvorsku kaznu. Sud u Antwerpenu proglasio ga je krivim za vođenje otmice lučkog radnika, no borac tvrdi da je nevin i najavljuje žalbu

Kazneni sud u Antwerpenu osudio je slavnog kickboksača Jamala Bena Saddika (34) na četiri godine zatvora zbog njegove centralne uloge u otmici lučkog radnika. Sud je utvrdio da je borac bio "pokretačka snaga" otmice iz srpnja 2024. godine, koju tužitelji povezuju s neuspjelom operacijom izvlačenja pošiljke kokaina iz gradske luke. Ovo je druga velika kaznena presuda za Bena Saddika u manje od šest mjeseci.

Žrtva otmice bio je lučki radnik koji je navodno uzeo predujam za izvlačenje kokaina, ali posao nije obavio. Ben Saddik i dvojica suučesnika su ga, prema presudi, presreli na ulici, pretukli i uz prijetnju oružjem ugurali u vozilo. Dok mu je prijećeno kako bi surađivao, drugi članovi skupine pretraživali su mu dom. Otmica je završila tek kada je sestra žrtve pozvala policiju, nakon čega je pušten. U ovom je slučaju osuđen i ujak žrtve na 30 mjeseci zatvora jer ga je tijekom otmice zvao i nagovarao na suradnju. Ben Saddikov pravni tim odmah je odbacio presudu i najavio žalbu. Borac je za nizozemski portal Vechtsportinfo izjavio kako je potpuno šokiran. "Osuđen sam na temelju jedne izjave bez ikakvih potkrepljujućih dokaza. Nevin sam i namješteno mi je na način koji ne odražava tko sam ja", poručio je. Njegova obrana tvrdi da je uloga vođe operacije "potpuno neopravdana", dok je sam Ben Saddik na sudu tvrdio da je sa žrtvom razgovarao isključivo o selfiejima.

Ova presuda samo je nastavak niza pravnih problema za marokansko-belgijskog borca. U lipnju ove godine osuđen je na 40 mjeseci zatvora (od čega je 20 mjeseci uvjetno) zbog pranja novca i prijevare u iznosu većem od 1,2 milijuna eura. Bio je privođen i 2021. u sklopu velike policijske operacije "Sky", a tijekom karijere je padao i na doping testovima 2015. i 2022. godine.

Presuda dovodi njegovu profesionalnu budućnost u pitanje. Organizacija GLORY već ga je suspendirala u svibnju 2024. zbog nesportskog poteza kada je u ringu udario Rica Verhoevena. Ponavljani problemi sa zakonom, uz prethodne doping suspenzije, vjerojatno su trajno narušili njegov status u elitnoj promociji. Žalba na presudu predstavlja mu posljednju nadu za spas karijere, koja je već u silaznoj putanji nakon teškog nokauta od Levija Rigtersa prošlog kolovoza.
Ključne riječi
Glory Kickboksing Jamal Ben Saddik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!