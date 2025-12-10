Igrao je s Dalićem, danas živi s majkom u siromaštvu. Jedva je ostao živ nakon tragedije

U Vitezu će se danas održati humanitarna utakmica za Vejsila Varupu (54), bivšeg nogometaša Sarajeva i Varteksa. U akciji sudjeluju Zlatko Dalić, Faruk Hadžibegić, Mario Stanić i drugi, a događaj se održava u Gradskoj sportskoj dvorani u 18 sati. "Dragi prijatelji, dođite. Dobro je činiti lijepe stvari i pomagati, a ovo je prilika", poručio je Dalić, njegov bivši suigrač iz Varteksa, pozivajući sve da pomognu čovjeku u nevolji.

Varupina priča je priča o snu koji se pretvorio u noćnu moru. Smatran jednim od najvećih talenata generacije, za prvi tim FK Sarajevo igrao je od 1989. do 1992. godine. Bio je i mladi reprezentativac Jugoslavije, igrajući s budućim zvijezdama poput Stanića i Zlatka Zahovića, a bio je i na korak do prelaska u Crvenu zvezdu, no sve je prekinuo rat.

Bježeći od ratnih strahota, nakon kratke epizode u Hajduku, 1992. prelazi u varaždinski Varteks. Te kobne godine, nakon prijateljske utakmice u Đurđevcu, Varupa i suigrač Esad Zilkić ostali su duže kod prijatelja. Na povratku se dogodila stravična prometna nesreća u kojoj je Zilkić poginuo, a Varupa je zadobio ozljede opasne po život, koje su mu zauvijek promijenile sudbinu.

Višemjesečni oporavak donio je poražavajuću vijest: s tek 23 godine morao je završiti karijeru. Kao trajna posljedica, noga mu je ostala kraća za sedam centimetara, što mu je onemogućilo ne samo povratak nogometu, već i obavljanje većine drugih poslova. Danas Vejsil Varupa živi u Vitezu s majkom, preživljavajući od njezine minimalne mirovine. Zbog ozljede ne može raditi, a zbog kratke karijere nije stekao uvjete za mirovinu.

Jedno je vrijeme radio na dnevnicu, no zdravstveno stanje mu se pogoršava. Njegovu životnu tragediju dodatno je produbila iznenadna smrt brata Elvedina, legende NK Travnik, koji je 2015. preminuo od srčanog udara. Svi koji žele pomoći Varupi mogu ga kontaktirati na telefon +387 61 332 902 ili uplatom putem Western Uniona na adresu: Vejsil Varupa, Grbavica b.b., 72250 Vitez, BiH.