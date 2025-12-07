Naši Portali
Atletika

Blčanka Vlašić iznenadila djecu dolaskom Svetog Nikole

Autor
Damir Mrvec
07.12.2025.
u 23:34

Na blagdan svetog Nikole, na stadionu “Park mladeži“, Atletski sportski klub “ASK-Split“ organizirao je natjecanje za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola, koje je ujedno predstavljalo završnicu projekta „Mali dalmatinski izazov“, sufinanciranog od strane Ministarstva turizma i sporta.

Djeca su se natjecala u disciplinama prilagođenima svojoj dobi – utrci na 60 metara, skoku u dalj i bacanju vortexa, dok su učenici 4. razreda dodatno nastupili u utrci na 300 metara.

Natjecanju je prethodio obilazak osnovnih škola u Splitu i okolici, tijekom kojeg su treneri ASK Splita provodili pokazne sate atletike s ciljem upoznavanja djece s osnovama atletike.

Cilj projekta “Mali dalmatinski izazov“ jest poticanje interesa djece za sport i njihovo uključivanje u organizirane sportske aktivnosti. Organizatori ističu kako je završno natjecanje na atletskom stadionu bilo neizostavan dio projekta jer je djeci omogućilo doživljaj atletike u njezinu punom izražaju.

Završno natjecanje okupilo je više od stotinu djece, a odvijalo se u veselom i poticajnom ozračju uz glazbu i sportsko navijanje. Poseban gost događanja bio je sveti Nikola, koji je sudionicima uručivao medalje i prigodne poklone koje je osigurao trgovački lanac Kaufland.

Blanka Vlašić, predsjednica ASK Split staknula je:
 - Veseli me vidjeti ovoliko djece okupljene oko sporta na jednom mjestu.

Sport u djetinjstvu prije svega mora biti kroz igru, zbog čega smo ovim natjecanjem htjeli pokazati kako uvijek spajamo zabavno s korisnim. Mislim da su se svi koji su danas nastupali ujedno i sjajno zabavili.
Split ASK Blanka Vlašić Park mladeži Atletika

