Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NA KOBNOM MJESTU

Olimpijska pobjednica pala i teško se ozlijedila, helikopterom su je prebacili u bolnicu

screenshot X
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
11.12.2025.
u 14:51

Švicarski skijaški savez još se nije oglasio o incidentu, a do Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu u Cortini ostala su još dva mjeseca

Švicarska olimpijska prvakinja Michelle Gisin pretrpjela je težak pad tijekom treninga spusta u švicarskom St. Moritzu i prevezena je helikopterom nakon što joj je pružena liječnička pomoć na stazi. Ova 32-godišnja skijašica je osvojila alpsku kombinaciju na Zimskim olimpijskim igrama 2018. i 2022. godine.

Gisin je treća olimpijska prvakinja u švicarskoj ženskoj reprezentaciji koja je doživjela pad tijekom treninga. Lara Gut-Behrami i Corinne Suter također su pretrpjele slične nezgode posljednjih tjedana.

Švicarski skijaški savez još se nije oglasio o incidentu, a do Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu u Cortini ostala su još dva mjeseca.
Ključne riječi
pad Skijanje Michelle Gisin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!