SKANDAL

Masovne racije u Argentini: Savezni sudac naredio da se istraži moguće pranje novca

Police search the headquarters of the Argentine Football Association
TOMAS CUESTA/DPA
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
09.12.2025.
u 21:28

Savezni sudac naredio je racije u Argentinskom nogometnom savezu (AFA) i skupini nogometnih klubova u sklopu istrage o mogućem pranju novca, prenose lokalni mediji

Savezna policija ušla je u utorak ujutro u sjedište AFA-e u Buenos Airesu. Racije su posljedica navoda o pranju novca povezanih s financijskom tvrtkom Sur Finanzas, izvijestio je dnevnik La Nacion. Sudac je naredio racije u više od deset nogometnih klubova, uključujući vrhunske klubove poput Racinga, San Lorenza i Independientea.

La Nacion je objavio da je istraga proizašla iz kaznene prijave koja se usredotočila na transfere novca između nogometnih klubova i platforme za platne usluge Sur Finanzasa.

Nijedna od strana uključenih u ovaj skandal još se nije očitovala o navodima u argentinskim medijima.

Racije bi mogle povećati napetosti između predsjednika AFA-e Claudija "Chiquija" Tapije i predsjednika Javiera Mileija.

Milei se zalagao da se argentinski nogometni klubovi, koji su dugo funkcionirali kao neprofitne organizacije kojima upravljaju njihovi članovi, transformiraju u tvrtke koje bi bile u privatnom vlasništvu. AFA se protivi pravnim naporima argentinskog predsjednika da se klubovima koji rade s profitom omogući pridruživanje udruzi.
