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Folarin Balogun

Tko je čovjek zbog kojeg se cijeli svijet ljuti na FIFA-u: Rijetko je tko SAD-u važan kao on

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
06.07.2026.
u 12:17

Balogun je napadač američke reprezentacije i jedan od njezinih najboljih igrača

Ime Folarina Balogunа posljednjih dana kruži svjetskim medijima iz dva razloga – zbog izvrsne igre na Svjetskom prvenstvu 2026. i zbog neobične disciplinske odluke FIFA-e koja je izazvala priličnu buku u nogometnom svijetu. Balogun je trebao odslužiti jednu utakmicu suspenzije nakon što je isključen u 64. minuti pobjede 2:0 protiv Bosne i Hercegovine, odigrane u Santa Clari u Kaliforniji. Crveni karton uslijedio je nakon videoprovjere duela u kojem je američki napadač svojom desnom nogom pogodio stražnji dio gležnja bosanskog braniča.

Međutim, u rijetkom potezu na svjetskim prvenstvima, FIFA je u nedjelju priopćila da će Balogun ipak moći nastupiti u sljedećoj utakmici, meču osmine finala protiv Belgije, dok mu je umjesto suspenzije određen jednogodišnji uvjetni rok. Upravo je ta odluka izazvala val nezadovoljstva i rasprava među navijačima i stručnjacima diljem svijeta, koji je smatraju presedanom.

Tko je uopće Folarin Balogun? Balogun je napadač američke reprezentacije i jedan od njezinih najtrofejnijih igrača – postigao je 20 golova u jednoj od pet najjačih europskih liga, što je impresivan podvig za amerikog reprezentativca. Svoju klasu potvrdio je već u otvaranju Mundijala protiv Paragvaja, gdje je zabio dva gola u prvom poluvremenu. Time je postao prvi igrač SAD-a koji je na Svjetskom prvenstvu zabio dva gola u jednoj utakmici još od 1930. godine. Kasnije je zabio još jednom i Bosni i Hercegovini te sada na svom kontu ima tri pogotka na ovom Svjetskom prvenstvu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 Folarin Balogun of the U.S. reacts after receiving a red card REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Balogun je rođen u Brooklynu, kao dijete nigerijskih roditelja, no preselio se u London prije nego što je navršio godinu dana. Ondje je izrastao u jednog od boljih napadačkih talenata engleskog nogometa i nastupao je za "Tri lava" na U-17, U-18, U-20 i U-21 razini, uz učinak od 10 golova u 27 nastupa. Unatoč nigerijskim korijenima i engleskom nogometnom odgoju, odlučio je zaigrati za Sjedinjene Države, što je odluka na kojoj su mu američki navijači, kako se čini, itekako zahvalni.

U svibnju 2023. godine Balogun je objavio da će nastupati za američku reprezentaciju, odbivši pritom pozive Engleske i Nigerije. Objasnio je da je odluka došla "iz srca". U to vrijeme bio je posuđen igrač Arsenala koji je briljirao u dresu Reimsa u francuskoj Ligue 1 te je gotovo odmah preuzeo mjesto prvog napadača reprezentacije, ostavivši iza sebe igrače poput Hajija Wrighta i Josha Sargenta. Tadašnji izbornik Engleske, Gareth Southgate, nije mu mogao jamčiti minutažu jer su mjesta u napadu čvrsto držali Harry Kane, Ivan Toney i Ollie Watkins. Put do mjesta u prvih jedanaest reprezentacije – i do samog Svjetskog prvenstva – pokazao se, dakle, znatno lakšim u dresu SAD-a nego što bi to bio slučaj s Engleskom. Sudeći prema njegovim predstavama na otvaranju Mundijala, izbor se pokazao više nego ispravnim.

Balogun trenutačno nastupa za AS Monaco u francuskoj Ligue 1. Riječ je o igraču iz akademije Arsenala kojeg je Monaco doveo nakon izvrsne sezone u Reimsu 2023. godine, tijekom koje je, još kao posuđeni igrač Arsenala, zabio 21 gol u 37 nastupa, što je četvrti najbolji učinak u ligi te sezone. Nakon toga Monaco je s Arsenalom dogovorio transfer vrijedan navodno oko 30 milijuna eura kako bi osigurao njegove usluge. Od dolaska u Monaco do danas zabio je ukupno 31 gol u klupskom dresu.

FOTO Drage dame, uživajte: Odabrali smo najzgodnije nogometaše na ovom SP-u
FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
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Ključne riječi
FIFA SP 2026. SAD Folarin Balogun

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