Britanska zvijezda: Đokoviću je ovo sad najbolja šansa da ugrabi 25. Grand Slam naslov

Nevjerojatna priča Arthura Feryja, nove britanske teniske nade, glavna je tema ovogodišnjeg Wimbledona, a njegov uspjeh detaljno je analizirao i bivši finalist US Opena, Greg Rusedski. Prema njegovim riječima, Feryjev put do četvrtfinala prava je sportska bajka s obzirom na to da je tenisač prije samo godinu dana proživljavao pravu dramu. Zbog ozbiljnih problema s laktom, jedva je uspijevao odservirati između 40 i 80 loptica na treningu, a sada je odjednom među osam najboljih na najprestižnijem turniru na svijetu. "To je predivna priča i on je predivna osoba", istaknuo je Rusedski, naglašavajući kako se Feryjev nevjerojatan preokret dogodio praktički u posljednja dva tjedna, ostavivši teniski svijet bez teksta.

Rusedski je objasnio kako talent i brzina, koje je Fery oduvijek posjedovao, nisu dovoljni za vrhunske rezultate u profesionalnom tenisu. Ključni faktor koji razdvaja uspješne od neuspješnih jest konzistentno zdravlje. "Zdravlje je vaše najveće bogatstvo. Bez obzira na to koliko ste sjajni, ako niste neprestano zdravi, ne možete postići ono što želite u ovom sportu", poručio je Rusedski. Kao primjere naveo je druge britanske nade čije su karijere usporene zbog ozljeda. Spomenuo je Jacka Drapera koji se bori s formom nakon što je bio visoko rangiran, ali i Emmu Raducanu koja je nakon sjajnog nastupa u Queensu doživjela novu ozljedu. Feryjev uspjeh tako je, prema Rusedskom, prije svega posljedica činjenice da je napokon uspio sanirati svoje fizičke probleme.

Upravo je nevjerojatna fizička izdržljivost, tvrdi Rusedski, ono što Novaka Đokovića čini najvećim tenisačem svih vremena. Dok su se generacije igrača borile s ozljedama, Đoković je ostao gotovo nedodirljiv. "Zato je Đoković najveći svih vremena. On je najzdraviji igrač u povijesti našeg sporta i to mu je omogućilo da ostvari veličinu", kategoričan je bio Rusedski. Njegova sposobnost da ostane na vrhunskoj fizičkoj razini desetljećima omogućila mu je dugovječnost i dominaciju kakva nije viđena u svijetu tenisa, a sada je pred njim prilika da tu ostavštinu dodatno zacementira.

Bivši britanski as uvjeren je kako upravo ovogodišnji Wimbledon predstavlja najbolju, a možda i posljednju veliku priliku za Đokovića da osvoji svoj 25. Grand Slam naslov. Tu je prognozu, kako kaže, iznio još na početku godine, a sada je samo dodatno uvjeren u nju. Iako je Jannik Sinner "čovjek kojeg treba pobijediti" i glavni favorit turnira, Rusedski upozorava da se Đokovića nikada ne smije otpisati, pogotovo u uvjetima koji mu odgovaraju. "Uvjeti će postati vrući, a to ide na ruku Novaku. Nemojte ga otpisivati", poručio je, dodajući kako je upravo današnji meč ključan test za srpskog tenisača.

Kao presudan meč za procjenu Đokovićevih stvarnih mogućnosti, Rusedski je istaknuo njegov okršaj protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Smatra da je Kanađanin izuzetno opasan igrač koji je pokazao mentalnu snagu u prethodnom meču protiv Davidovicha Fokine. "Taj meč će nam dati puno odgovora o Novakovoj mentalnoj čvrstoći i snazi. Ako prođe taj test, sve je moguće", objasnio je Rusedski. Za kraj, iznio je i svoju prognozu za završnicu turnira, rekavši kako unatoč svemu očekuje da će se Jannik Sinner naći u polufinalu, gdje bi se potencijalno mogao dogoditi spektakularan okršaj s Đokovićem.