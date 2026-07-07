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POČIVALI U MIRU

Poginuo je kapetan reprezentacije (31), u strašnoj tragediji život izgubila i njegova obitelj

Pixabay
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.07.2026.
u 09:30

Spasilačke službe pronašle su tijela članova obitelji ispod ruševina njihove zgrade u saveznoj državi La Guaira, jednom od područja koje je najteže stradalo u razornom potresu. Obitelj se od 24. lipnja vodila kao nestala, a sada je službeno potvrđeno kako su tragično stradali

Sportski svijet zavijen je u crno nakon potresnh vijesti iz Venezuele. U razornom potresu poginuo je Wilner Rivas (31), kapetan muške odbojkaške reprezentacije Venezuele, a život su izgubili i supruga Marianhel Perez te njihov sin Teo. 

Spasilačke službe pronašle su tijela članova obitelji ispod ruševina njihove zgrade u saveznoj državi La Guaira, jednom od područja koje je najteže stradalo u razornom potresu. Obitelj se od 24. lipnja vodila kao nestala, a sada je službeno potvrđeno kako su tragično stradali.

Tužnu vijest prvi je objavio brazilski novinar Daniel Bortoletto, a potom su je potvrdili odbojkaški savez Venezuele i španjolski prvoligaš Guaguas, za koji je Rivas trebao nastupati od iduće sezone. 

Rivas je godinama bio jedan od najboljih venezuelanskih odbojkaša i kapetan reprezentacije. Tijekom karijere igrao je u Italiji, Francuskoj, Turskoj, Argentini i na Bliskom istoku, a u nadolazećoj sezoni trebao je prvi put zaigrati u Ligi prvaka.

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Ključne riječi
Venezuela Odbojka

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