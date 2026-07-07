Poginuo je kapetan reprezentacije (31), u strašnoj tragediji život izgubila i njegova obitelj

Sportski svijet zavijen je u crno nakon potresnh vijesti iz Venezuele. U razornom potresu poginuo je Wilner Rivas (31), kapetan muške odbojkaške reprezentacije Venezuele, a život su izgubili i supruga Marianhel Perez te njihov sin Teo.

Spasilačke službe pronašle su tijela članova obitelji ispod ruševina njihove zgrade u saveznoj državi La Guaira, jednom od područja koje je najteže stradalo u razornom potresu. Obitelj se od 24. lipnja vodila kao nestala, a sada je službeno potvrđeno kako su tragično stradali.

Tužnu vijest prvi je objavio brazilski novinar Daniel Bortoletto, a potom su je potvrdili odbojkaški savez Venezuele i španjolski prvoligaš Guaguas, za koji je Rivas trebao nastupati od iduće sezone.

Rivas je godinama bio jedan od najboljih venezuelanskih odbojkaša i kapetan reprezentacije. Tijekom karijere igrao je u Italiji, Francuskoj, Turskoj, Argentini i na Bliskom istoku, a u nadolazećoj sezoni trebao je prvi put zaigrati u Ligi prvaka.

It is with deep sadness and sorrow that the European Volleyball family has learned that Willner Rivas, his wife Mariangel Pérez, and their young son Theo have passed away due to the earthquake that struck Venezuela.



Our hearts and deepest condolences are with their family, loved… pic.twitter.com/wR8yD6u7jB — European Volleyball (@CEVolleyball) July 6, 2026