Zašto je brisanje crvenog kartona Amerikancima jako opasno: 'Ovo više nije smiješno'

Odluka FIFA-e da ukine suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu uoči osmine finala Svjetskog prvenstva izazvala je brojne reakcije, a njemački Sportschau u komentaru bez zadrške optužuje svjetsku nogometnu organizaciju da je podlegla političkom utjecaju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Autor komentara Chaled Nahar piše kako nije potvrđeno da je Trump doista nazvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i zatražio preispitivanje kazne za američkog reprezentativca, ali ističe da američki predsjednik nije skrivao zadovoljstvo nakon odluke. "Hvala FIFA-i što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, neposredno nakon što je FIFA objavila da Balogun može nastupiti protiv Belgije.

Istodobno je Bijela kuća na društvenoj mreži X objavila poruku "USA-USA-USA", što Sportschau opisuje kao dojam da je odluka donesena gotovo predsjedničkim dekretom. Balogun je prethodno dobio crveni karton zbog grubog prekršaja protiv Bosne i Hercegovine. Takvi prekršaji u pravilu donose dvije ili tri utakmice suspenzije, iako FIFA-in disciplinski pravilnik propisuje minimalnu kaznu od jedne utakmice te ostavlja Disciplinskoj komisiji mogućnost izmjene sankcije. Upravo je ta odredba iskorištena kako bi se kazna suspendirala. Sportschau smatra da su pravila formalno ispoštovana, ali da je istodobno postignut željeni ishod.

Komentator pritom podsjeća na niz bliskih odnosa između Infantina i Trumpa posljednjih godina. Navodi kako je FIFA unajmila ured u Trump Toweru u New Yorku, da je Infantino pratio Trumpa tijekom državnih posjeta Kataru i Saudijskoj Arabiji te na mirovnom summitu o ratu u Gazi. Također piše da je predsjednik FIFA-e član Trumpova "Vijeća za mir", koje opisuje kao paralelnu organizaciju Ujedinjenim narodima.

Autor podsjeća i da je Infantino prisustvovao premijeri dokumentarnog filma o prvoj dami Melaniji Trump, a tijekom finala Svjetskog klupskog prvenstva predsjedniku SAD-a uručio jednu od medalja koje su inače namijenjene pobjedničkoj momčadi. U komentaru se navodi i kako Infantino nije reagirao kada je Trump, u njegovoj nazočnosti, spominjao mogućnost vojnih udara na suorganizatora Svjetskog prvenstva Meksiko te prijetio da bi gradovima pod demokratskom upravom mogao oduzeti domaćinstvo utakmica.

Sportschau posebno kritizira činjenicu da je FIFA Trumpu dodijelila posebno ustanovljenu nagradu za mir, što autor opisuje kao vrhunac njihova bliskog odnosa. Prema pisanju njemačkog javnog servisa, razlog takvog odnosa prije svega je financijske prirode. FIFA od Svjetskog prvenstva očekuje rekordne prihode od čak 14 milijardi američkih dolara, a Trump, smatra autor, pruža Infantinu političku potporu i veliku pozornicu za turnir. Komentator tvrdi da je upravo zahvaljujući golemim prihodima Infantino unutar FIFA-e izgradio gotovo autokratsku poziciju te da nacionalni savezi, uključujući i Njemački nogometni savez (DFB), izbjegavaju otvoreno kritizirati njegovo vođenje organizacije.

Na odluku o Balogunu reagirao je i Belgijski nogometni savez, koji je, kako prenosi Sportschau, izrazio iznenađenje i cijeli slučaj usporedio s "prvotravanjskom šalom". Ipak, autor zaključuje kako cijela situacija više nije nimalo smiješna. "Za nogomet se danas doista treba bojati", zaključuje Sportschau, dodajući da se iduće godine očekuje novi izbor predsjednika FIFA-e te da ozbiljnog otpora Infantinu zasad nema.