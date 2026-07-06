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NASTAVAK TRAKAVICE

Belgija dobila pravo na žalbu na kontroverznu odluku Fife koja je izazvala brojne rasprave

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.07.2026.
u 11:38

Prema pisanju "The Athletica", RBFA je službeno zatražio od FIFA-e preispitivanje slučaja, što im je i odobreno. Od RBFA-a i Američkog nogometnog saveza (U.S. Soccer) navodno je zatraženo da dostave svoja očitovanja do 5 sati ujutro po pacifičkom vremenu – točno 12 sati prije predviđenog početka utakmice na stadionu u Seattleu

Belgiji je odobreno pravo na žalbu protiv odluke FIFA-e o suspenziji kazne zabrane igranja jedne utakmice izrečene napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu, piše "The Athletic". Balogun je trebao propustiti utakmicu osmine finala u ponedjeljak nakon što je dobio izravan crveni karton, koji je povlačio za sobom automatsku suspenziju od jedne utakmice. Međutim, FIFA je u nedjelju objavila da je ta zabrana igranja suspendirana.

Ta je odluka potaknula široku raspravu, kao i priopćenje Kraljevskog belgijskog nogometnog saveza (RBFA) u kojem se navodi da savez razmatra "sve potencijalne opcije".

Prema pisanju "The Athletica", RBFA je službeno zatražio od FIFA-e preispitivanje slučaja, što im je i odobreno. Od RBFA-a i Američkog nogometnog saveza (U.S. Soccer) navodno je zatraženo da dostave svoja očitovanja do 5 sati ujutro po pacifičkom vremenu – točno 12 sati prije predviđenog početka utakmice na stadionu u Seattleu.

Za razmatranje slučaja odabran je član FIFA-ine žalbene komisije, navodi se u izvještaju. Taj član nije povezan ni s jednim savezom unutar UEFA-e ili CONCACAF-a.

Belgiji nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmice u ponedjeljak.

Balogun trenutačno ima pravo nastupa i očekuje se da će započeti utakmicu. Ovaj 25-godišnjak postigao je tri pogotka na ovom Svjetskom prvenstvu – najviše u momčadi – uključujući i onaj koji se pokazao pobjedničkim u utakmici protiv Bosne i Hercegovine prošle srijede.

Ipak, Balogunu je kasnije dodijeljen crveni karton nakon provjere putem VAR-a. Trebao je propustiti utakmicu protiv Belgije sve do iznenađujuće odluke FIFA-e u nedjelju.

Predsjednik Donald Trump navodno je nazvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina kako bi zatražio preispitivanje slučaja, a u proces su bili uključeni i ministar trgovine Howard Lutnick te drugi dužnosnici Bijele kuće. Trump je pohvalio odluku u objavi na platformi Truth Social, napisavši: "Hvala FIFA-i što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu!"

Na crveni karton ili suspenziju službeno se nije moguće žaliti. FIFA je, međutim, u nedjelju na svojoj internetskoj stranici objavila priopćenje o primjeni pravilnika u ovom slučaju: „Na temelju članka 27. Disciplinskog kodeksa (FDC), izvršenje automatske suspenzije za američkog igrača Folarina Baloguna odgađa se uz uvjetnu kaznu u trajanju od jedne (1) godine.”

Američki nogometni savez objavio je vlastito priopćenje povodom te odluke: „Prihvaćamo odluku Disciplinske komisije i drago nam je što Folarin Balogun ima pravo nastupa na sutrašnjoj utakmici.”

Nevjerojatna odluka Fife: BiH zvijezdi mogao uništiti karijeru, a sada mu poništen crveni karton!
Ključne riječi
Donald Trump Folarin Balogun Belgija SP 2026.

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