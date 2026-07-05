Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UTRKA ZA IZBORNIKA

Ove dvije reprezentacije navodno se otimaju za Dalića: 'Jesmo li ga izgubili?'

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
05.07.2026.
u 10:03

Kako mu je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom istekao, pitanje njegove budućnosti više nije samo špekulacija, već realnost koja otvara prostor za velika trenerska preslagivanja.

Nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva 2026. nakon poraza od Portugala, sva svjetla pozornice usmjerena su prema izborniku Zlatku Daliću. Kako mu je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom istekao, pitanje njegove budućnosti više nije samo špekulacija, već realnost koja otvara prostor za velika trenerska preslagivanja.

Dok se u hrvatskoj javnosti još uvijek vuku repovi nakon kontroverznog suđenja i bolnog poraza, u međunarodnim nogometnim krugovima situacija oko Dalića poprima obrise prave "trke" za njegov potpis. Prema informacijama kojima raspolažu tamošnji mediji, Dalić se nalazi u središtu interesa dviju iznimno ambicioznih reprezentacija iz Perzijskog zaljeva – Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.

Dalićevo ime nije slučajno na vrhu lista želja. Naime, prije nego što je preuzeo kormilo "Vatrenih", uspješno je vodio saudijski Al-Faisaly, zatim i Al-Hilal, a vrhunac klupske karijere doživio je upravo u Emiratima, gdje je s Al-Ainom ispisao povijest. Upravo su ti uspjesi bili ključna odskočna daska koja ga je lansirala na mjesto hrvatskog izbornika.

Tamošnji mediji pišu da je ponuda iz Emirata, vrijedna nevjerojatnih pet milijuna eura po sezoni, bila na stolu još prije početka Svjetskog prvenstva. Kada bi je doista prihvatio i preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dalić bi postao drugi hrvatski stručnjak na toj dužnosti, nakon Srećka Juričića, koji je tu reprezentaciju vodio 1999. godine.

S druge strane, Saudijska Arabija također ne miruje. Nakon ostavke predsjednika saveza Yassera Al-Misehala i razočaravajućeg nastupa na Mundijalu, Saudijci traže provjereno ime koje može provesti projekt rekonstrukcije. Dalić, koji je Hrvatsku vodio do svjetskog srebra i bronce, kotira kao "zalog za siguran uspjeh". Ipak, kako piše WinWin, politička previranja u njihovu savezu trenutno kompliciraju pregovore i mediji navode da su možda već "izgubili Dalića" pred konkurencijom.

Da podsjetimo, Zlatko Dalić na klupi hrvatske reprezentacije nalazi se od 2017. godine, a u tom je razdoblju ispisao najuspješnije poglavlje u povijesti hrvatskog nogometa. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., a zatim i broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

FOTO Drage dame, uživajte: Odabrali smo najzgodnije nogometaše na ovom SP-u
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
1/23
Ključne riječi
Saudijska Arabija Ujedinjeni Arapski Emirati Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!