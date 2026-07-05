Ove dvije reprezentacije navodno se otimaju za Dalića: 'Jesmo li ga izgubili?'

Nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva 2026. nakon poraza od Portugala, sva svjetla pozornice usmjerena su prema izborniku Zlatku Daliću. Kako mu je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom istekao, pitanje njegove budućnosti više nije samo špekulacija, već realnost koja otvara prostor za velika trenerska preslagivanja.

Dok se u hrvatskoj javnosti još uvijek vuku repovi nakon kontroverznog suđenja i bolnog poraza, u međunarodnim nogometnim krugovima situacija oko Dalića poprima obrise prave "trke" za njegov potpis. Prema informacijama kojima raspolažu tamošnji mediji, Dalić se nalazi u središtu interesa dviju iznimno ambicioznih reprezentacija iz Perzijskog zaljeva – Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.

Dalićevo ime nije slučajno na vrhu lista želja. Naime, prije nego što je preuzeo kormilo "Vatrenih", uspješno je vodio saudijski Al-Faisaly, zatim i Al-Hilal, a vrhunac klupske karijere doživio je upravo u Emiratima, gdje je s Al-Ainom ispisao povijest. Upravo su ti uspjesi bili ključna odskočna daska koja ga je lansirala na mjesto hrvatskog izbornika.

Tamošnji mediji pišu da je ponuda iz Emirata, vrijedna nevjerojatnih pet milijuna eura po sezoni, bila na stolu još prije početka Svjetskog prvenstva. Kada bi je doista prihvatio i preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dalić bi postao drugi hrvatski stručnjak na toj dužnosti, nakon Srećka Juričića, koji je tu reprezentaciju vodio 1999. godine.

S druge strane, Saudijska Arabija također ne miruje. Nakon ostavke predsjednika saveza Yassera Al-Misehala i razočaravajućeg nastupa na Mundijalu, Saudijci traže provjereno ime koje može provesti projekt rekonstrukcije. Dalić, koji je Hrvatsku vodio do svjetskog srebra i bronce, kotira kao "zalog za siguran uspjeh". Ipak, kako piše WinWin, politička previranja u njihovu savezu trenutno kompliciraju pregovore i mediji navode da su možda već "izgubili Dalića" pred konkurencijom.

Da podsjetimo, Zlatko Dalić na klupi hrvatske reprezentacije nalazi se od 2017. godine, a u tom je razdoblju ispisao najuspješnije poglavlje u povijesti hrvatskog nogometa. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., a zatim i broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.