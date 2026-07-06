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PROBUDIO INTERES

Engleski klub zainteresiran za dragulja Hajduka: Evo koliko bi bijeli mogli dobiti za Sigura

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: Maria Lysaker/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 20:37

Wolvesi su prošle sezone ispali iz društva najboljih engleskih klubova i u planu im je vratiti se čim prije. Žele da im u tome pomogne i polivalentni 22-godišnjak koji se jednako dobro snalazi na pozicijama zadnjeg veznog igrača i desnog beka

Niko Kristian Sigur odigrao je vrlo dobar turnir na Svjetskom nogometnom prvenstvu u dresu Kanade. I prije početka turnira povezivalo ga se s odlaskom iz Hajduka, a te su priče postale sve glasnije nakon njegovih dobrih predstava. Sky Sports piše kako je najglasniji udvarač donedavni premierligaš Wolverhampton Wanderers.

Wolvesi su prošle sezone ispali iz društva najboljih engleskih klubova i u planu im je vratiti se čim prije. Žele da im u tome pomogne i polivalentni 22-godišnjak koji se jednako dobro snalazi na pozicijama zadnjeg veznog igrača i desnog beka. Engleski medij tvrdi kako engleski drugoligaš za njega planirati ponuditi 2.5 milijuna funti, odnosno oko tri milijuna eura.

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Sigur je u mlađim dobnim kategorijama predstavljao Hrvatsku, zemlju iz koje vuče korijene, ali se na seniorskom nivou odlučio za selekciju zemlje u kojoj je rođen. Član Hajduka je od 2022., a za bijele je odigrao 114 utakmica i zabio pet golova i dodao isto toliko asistencija. Za kanadsku reprezentaciju nastupio je 22 puta i zabio dva pogotka. 
Ključne riječi
Wolverhampton Hajduk Niko Sigur

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