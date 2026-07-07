Najava kakva se na HRT-u ne pamti: Pogledajte što je naš poznati komentator poručio političarima

U studiju HTV-a ne pamti se najava utakmice kakvu je dao poznati hrvatski sportski novinar Stjepan Balog prije početka susreta Sjedinjenih Američkih Država i Belgije u osmini finala Svjetskog prvenstva. U fokusu HTV-ova komentatora, bio je nastup Folarina Baloguna, kojem je poništena suspenzija zbog crvenog kartona u prošloj utakmici protiv BiH.

- Odigrat će se jedna neobična utakmica. Trebala je ovo biti obična utakmica između dvaju izjednačenih suparnika, ali skandalozna odluka FIFA-e, koja je zanemarila crveni karton Folarinu Balogunu i dopustila mu igranje već u ovom susretu, potpuno je promijenila kontekst ove utakmice. Presedan do kojeg je došlo zbog poteza iz Bijele kuće i osobno predsjednika Donalda Trumpa potpuno je potresao svijet nogometa i otvorio niz pitanja. Hoće li političari odlučivati o promjenama pravila, hoće li poništavati rezultate utakmica ako im se ne svide? Što ako Belgija pobijedi, hoće li doći poziv iz Bijele kuće? - rekao je.

- Najveći krivac za ova događanja svakako je FIFA s predsjednikom Giannijem Infantinom, koji ovim kompromisima i dodvoravanjem domaćinu vode nogomet u opasnu zonu, tamo gdje mu sigurno nije mjesto. Doista je čudno i teško gledati kršenje osnovnih pravila nogometne igre i temelja koje jamči sama FIFA. Ovaj veliki presedan donijet će niz novih polemika od kojih će se FIFA i Infantino teško obraniti - kazao je Balog prije početka dvoboja u Seattleu.

Trump i Infantino svojim cirkusom tako su podignuli puno prašine u medijskom prostoru, a mnogi već sada traže ostavku Fifinog predsjednika.