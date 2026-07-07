Primorac poručio protukanidatu nakon dokumentiranih 59 potpisa: Sad je valjda jasno tko govori istinu a tko ne

U prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora dogodila se primopredaja potpisa jednog od kandidata za predsjednika krovne sportske institucije. A pred komisiju koju su činile Sandra Alerić, Marija Cvek i Zrinka Volarević došao je Dragan Primorac i to u pratnji predsjednika Hrvatskog dizačkog saveza Boška Čavke, njegova predlagača.

A nakon nekog kraćeg vremena od predsjednice Povjerenstva za primitak kandidatura Marije Cipek mogli smo čuti sljedeće:

- Kao što znate, za valjanost kandidature trebalo je prikupiti najmanje 10 potpisa a nakon pregleda i prebrojavanja ovdje ima 59 valjanih potpisa.

Upitan zašto je požurio s predajom potpisa, ako za takvo što ima vremena do 20. srpnja, kandidat Primorac je kazao:

- Nakon ovih 59 potpisa je više manje sve jasno i ovo je trenutak koji pokazuje dvije nepobitne činjenice. Prva je da je istina neizmjerno važna i da vas dijeli svega nekoliko trenutaka da ju doznate. Da ja nisam danas izašao i pokazao da imam 59 potpisa svih institucija i pojedinaca koji imaju pravo glasa onda bi ljudi na terenu bili zbunjeni jer moj je kandidat izjavio da je nemoguće da ja imam 59 potpisa kada on, navodno, ima natpolovičnu većinu i da tu netko ne govori istinu. Druga je stvar da ove predizborne kampanje mogu trajati dugo, trošiti energiju, biti negativne, sadržavati čak i vrijeđanje, omalovažavanje i prijetnje no to je nakon ovih 59 potpisa sada izgubilo smisao.

U tom stilu je Primorac pozvao svog protukandidata, i kolegu liječnika, Josipa Varvodića na sljedeće:

- Kako u ovakvim prilikama uvijek imate šumove, nisam mogao prijeći preko izjave da netko ne govori istinu a istina je samo jedna. Prema današnjim rezultatima izbori za predsjednika su završeni.

Sad, jesu li baš završeni to ćemo tek vidjeti na dan izbora s obzirom na to da iza kandidata Varvodića, što je posve legitimno, stoji utjecajni Zoran Gobac ali i drugi momčadski sportovi. Stoga smo predlagatelja Čavku i pitali koliko je i on siguran u pobjedu s obzirom na to da je glasovanje tajno a i da je sam rekao sljedeće:

- Druga strana je krenula đonom, počeli su igrati "šporko" pa je bilo strašnih pritisaka na neke Saveze. Neki su zbog toga čak i promijenili svoje stavove no broj potpisa vam govori da je tu i preko 90 glasova, jer glas olimpijskih sportova vrijedi dva, a ukupna broj glasova u Skupštini je 155. I zato bih pozvao protukandidata da kao pravi sportski djelatnik prizna poraz jer ja sam uvjeren da će velika većina skupštinara glasovati onako kako su i obećali.

Bilo kako bilo u HOO-u se očekuje da se i kandidat Varvodić pojavi sa svojim potpisima a hoće li to biti javni ili diskretni čin (a može to učiniti i poštom) vjerojatno će ovisiti o tome hoće li biti spreman izložiti se javnosti poput Primorca.